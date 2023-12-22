Linien J und L: Entdecken Sie Ihre Region in Augmented Reality

Was wäre, wenn Sie Ihre Region in Augmented Reality besuchen würden?

Anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahresende bieten Ihnen Île-de-France Mobilités und Transilien SNCF Voyageurs ein einzigartiges Erlebnis mit #CPASLOINENTRAIN.

Entdecken Sie in Augmented Reality, Sehenswürdigkeiten und kurzlebige und kulturelle Veranstaltungen in Reichweite des Zuges, auf der Route der Linien L und J.

Bevor Sie vielleicht in einen Zug steigen, um sie zu entdecken... im wirklichen Leben.