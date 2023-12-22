Linien J und L: Entdecken Sie Ihre Region in Augmented Reality
Was wäre, wenn Sie Ihre Region in Augmented Reality besuchen würden?
Anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahresende bieten Ihnen Île-de-France Mobilités und Transilien SNCF Voyageurs ein einzigartiges Erlebnis mit #CPASLOINENTRAIN.
Entdecken Sie in Augmented Reality, Sehenswürdigkeiten und kurzlebige und kulturelle Veranstaltungen in Reichweite des Zuges, auf der Route der Linien L und J.
Bevor Sie vielleicht in einen Zug steigen, um sie zu entdecken... im wirklichen Leben.
J- und L-Linien in Augmented Reality: Welche Orte und Veranstaltungen gibt es zu entdecken?
Auf der Tagesordnung? Quiz, Anekdoten und viele praktische Informationen, bevor Sie die 20 kurzlebigen Orte und Veranstaltungen entdecken, die Ihnen auf der Route der Linien J und L zur Verfügung stehen:
- Impressionistisches Haus von Claude Monet in Argenteuil,
- La Villa Savoye,
- Die Lichter in der Seine im Parc de Saint Cloud,
- Der kleine Prinz im Theater Le Petit Manoir d'Asnières,
- und viele andere Überraschungen.....