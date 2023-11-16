Validieren Sie an der Station mit Ihrer Samsung Galaxy Watch

Die Dematerialisierung Ihrer Transport tickets geht weiter!

Nach einer Experimentierphase, die im November 2023 mit Reisenden in der Region Paris gestartet wurde, ist es soweit: Die Validierung im Bahnhof mit einer Samsung Galaxy Watch (Modelle 4, 5 oder 6) wird nun auf alle Verkehrsmittel in der Île-de-France verallgemeinert.

Validierung mit Samsung Galaxy Watch, einem Dienst, der den Einwohnern der Ile-de-France das Leben erleichtert

Sie müssen nicht nach Ihrem Pass unten in Ihrer Tasche suchen oder am Bahnhof anstehen, um Ihren Pass aufzuladen und Ihre Tickets zu kaufen: