Validieren Sie an der Station mit Ihrer Samsung Galaxy Watch
Eine nicht behinderte Person in der Station mit ihrer Samsung Galaxy Watch
Die Dematerialisierung Ihrer Transport tickets geht weiter!
Nach einer Experimentierphase, die im November 2023 mit Reisenden in der Region Paris gestartet wurde, ist es soweit: Die Validierung im Bahnhof mit einer Samsung Galaxy Watch (Modelle 4, 5 oder 6) wird nun auf alle Verkehrsmittel in der Île-de-France verallgemeinert.
Validierung mit Samsung Galaxy Watch, einem Dienst, der den Einwohnern der Ile-de-France das Leben erleichtert
Sie müssen nicht nach Ihrem Pass unten in Ihrer Tasche suchen oder am Bahnhof anstehen, um Ihren Pass aufzuladen und Ihre Tickets zu kaufen:
- Kaufen Sie Ihre tickets auf Ihrem Android-Handy (ab Android 8),
- Ihre Samsung Galaxy Watch dient als Pass, validieren Sie mit einer einfachen Handgelenksgeste.
Woher weiß ich, ob meine Uhr kompatibel ist?
Um mit einer Samsung Galaxy Watch in öffentlichen Verkehrsmitteln in Île-de-France zu validieren, müssen Sie Folgendes haben :
- Eine Samsung Galaxy Watch Generation 4, 5 oder 6 Smartwatch.
- Ein Android-Telefon (mindestens Version 8), auf das Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités heruntergeladen haben.
Wie validiere ich im Transport mit meiner Samsung Galaxy Watch?
Sie möchten wissen, wie Sie mit Ihrer Galaxy Watch im Transport validieren können, wir erklären Ihnen Schritt für Schritt:
- Bevor Sie beginnen, schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon und Ihrer Uhr ein, um sie zu verbinden.
- Öffnen Sie Ihre Île-de-France Mobilités-App, gehen Sie zum Abschnitt Kaufen und tippen Sie auf "Auf meiner Samsung Galaxy Watch".
- Wählen Sie die Transport ticket, die Sie kaufen möchten, und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Ihren Kaufbeleg zu erhalten.
- Wählen Sie Ihre Zahlungsmethode und bezahlen Sie.
- Sobald Ihre Zahlung erfolgt ist, wird Ihr Kauf validiert und Ihr Transport ticket ist auf Ihrer Samsung Galaxy Watch verfügbar.
- Bringen Sie Ihre Uhr beim Transport näher an den Entwerter und... Pass.
Welche Transport-tickets kann ich mit der App Île-de-France Mobilités telefonisch kaufen?
- Heft und Einzelticket t+,
- Tickets Orlybus und Roissybus,
- Navigo Tag,
- Navigo Woche,
- Navigo Monat,
- Navigo Jugendwochenende.
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Transport tickets verfügbar sind
Die tickets Navigo Annual, imagine R, Solidarité Transport und Origin-Destination Tickets sind nicht erhältlich.