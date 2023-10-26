RER NG: Entdecken Sie die zukünftige RER E an den Bahnhöfen Magenta und Haussmann Saint-Lazare
Ausstellung über die RER NG in den Gängen des Bahnhofs Haussmann Saint Lazare - ©SNCF Voyageurs
Seit dem 3. Oktober 2023 wurden die Korridore des Bahnhofs Haussmann Saint-Lazare (im 9. Arrondissement von Paris) und Magenta (im 10. Arrondissement von Paris) in eine immersive Ausstellung verwandelt , damit Sie in einer Vorschau die Zukunft des RER E erleben können.
Neue Züge, neue Bahnhöfe, wenn Sie durch die Korridore gehen, können Sie entdecken:
- Der RER NG, der Zug der neuen Generation, der im Winter 2023 auf der Linie E und Ende 2024 auf der Linie D seine ersten Fahrgäste begrüßen wird,
- Die drei neuen Stationen der Linie E (Neuilly Porte Maillot, La Défense - Grande Arche und Nanterre - La Folie) befinden sich auf der westlichen Verlängerung zwischen den Bahnhöfen Haussmann Saint-Lazare und Mantes-la-Jolie, der zukünftigen Endstation, im Bau.
Die Verlängerung der RER E in Zahlen
Die Ankunft des RER NG und der Fortschritt der Arbeiten zur Verlängerung des RER E nach Westen (Projekt Éole) unterstreichen den gemeinsamen Wunsch von Île-de-France Mobilités und seinen Partnern, das Angebot im Westen der Ile-de-France zu verbessern , indem sie eine komfortable und effiziente Alternative zur RER A anbieten (deren zentraler Abschnitt während der Hauptverkehrszeit gesättigt ist).
Das Projekt in einigen Kennzahlen :
- 55 km Verlängerung nach Westen
- 620.000 Passagiere täglich
- 3 neue Stationen
- 9 modernisierte Stationen
- 40 Minuten zwischen La Défense und Mantes-la-Jolie (für halbdirekte Fahrten)
- 2 Millionen Arbeitsplätze bedient