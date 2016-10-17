Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 nach Clichy-sous-Bois und Montfermeil: Die Arbeiten haben begonnen

Die neue Zweigstelle des Bahnhofs Gargan wird 11 neue Stationen haben, die die Städte Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois und Montfermeil bedienen werden.

Diese Straßenbahnlinie wird es den 37.000 täglichen Fahrgästen, die bei der Inbetriebnahme erwartet werden, ermöglichen, das gesamte öffentliche Verkehrsnetz der Ile-de-France in wenigen Minuten einfach und schnell zu erreichen. In Übereinstimmung mit den RER-Linien B und E wird die Straßenbahn 4 in den kommenden Jahren auch mit dem T Zen 3 in Gargan und den Metrolinien 15 und 16 in Bondy und Clichy-Montfermeil verbunden. Mit der Inbetriebnahme der Straßenbahn 4 wird das Busnetz neu organisiert.