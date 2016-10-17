Verlängerung der Straßenbahnlinie 4 nach Clichy-sous-Bois und Montfermeil: Die Arbeiten haben begonnen
Die neue Zweigstelle des Bahnhofs Gargan wird 11 neue Stationen haben, die die Städte Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois und Montfermeil bedienen werden.
Diese Straßenbahnlinie wird es den 37.000 täglichen Fahrgästen, die bei der Inbetriebnahme erwartet werden, ermöglichen, das gesamte öffentliche Verkehrsnetz der Ile-de-France in wenigen Minuten einfach und schnell zu erreichen. In Übereinstimmung mit den RER-Linien B und E wird die Straßenbahn 4 in den kommenden Jahren auch mit dem T Zen 3 in Gargan und den Metrolinien 15 und 16 in Bondy und Clichy-Montfermeil verbunden. Mit der Inbetriebnahme der Straßenbahn 4 wird das Busnetz neu organisiert.
Eine Verbindung zwischen Bondy und Aulnay-sous-Bois
Seit 2006 verkehrt die Straßenbahnlinie 4 zwischen Bondy und Aulnay-sous-Bois. Der neue Zweig, der vom Bahnhof Gargan aus geschaffen wurde, wird 11 neue Stationen haben, die die Städte Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois und Montfermeil bedienen werden.
Verbesserung des Lebensumfelds der Einwohner der durchquerten Gemeinden. Jenseits der Straßenbahnschienen wird die gesamte Straße neu gestaltet. Die Fußgängerwege, die Schaffung oder Instandhaltung von Fahrradplätzen, das Layout der Stationen, die Beleuchtung oder die Wahl der Stadtmöbel wurden so konzipiert, dass sie eine angenehme und friedliche Atmosphäre entlang der gesamten Strecke bieten.
Entwicklung eines Bahnsteigs, auf dem die Straßenbahn verkehren wird
Seit Juli 2016 haben die Straßenbahnarbeiten auf der Voie Nouvelle in Clichy-sous-Bois, auf Höhe des südlichen Rasens des Rathauses und in der Utrillo-Straße in Montfermeil begonnen. Diese Arbeiten bestehen aus der Entwicklung des Bahnsteigs, auf dem die Straßenbahn verkehren wird, aber auch des gesamten öffentlichen Raums: Straßen, Bürgersteige, Grünflächen, Radwege, die gleichzeitig durchgeführt werden.
Die verschiedenen Entwicklungsstufen der Straßenbahn 4
Die Schaffung der neuen Zweigstelle der Straßenbahn 4 ist Teil eines sich schnell verändernden Gebiets, das im Mittelpunkt der Strukturierung städtischer Projekte steht, deren Hauptziel es ist, die Lebensbedingungen seiner Bewohner zu verbessern.
Der Bau der Straßenbahn 4 erfolgt in mehreren Phasen: Nach Konzessions- und Vorbereitungsarbeiten (begonnen im Januar 2015 und bis Mitte 2017) und Infrastrukturarbeiten (begonnen im Juli 2016 bis Ende 2018) werden die Entwicklungen des öffentlichen Raums und der Ausrüstung der Linie (2018-2019) stattfinden, bevor eine Test- und Testphase (2019) für die Inbetriebnahme im Jahr 2019 geplant ist.
Das Projekt Tram 4 wird dank der Finanzierung durch den Staat, die Region Île-de-France und die SNCF realisiert. Das rollende Material und die Betriebskosten werden zu 100 % von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) finanziert.
