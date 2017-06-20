Angesichts der Hitzewelle organisieren STIF, SNCF und RATP die massive Verteilung von Wasserflaschen an Reisende

Massive Verbreitung

Unter diesen Bedingungen ist es wichtig, viel und regelmäßig zu trinken, um das Risiko einer Dehydrierung zu verringern. Aus diesem Grund organisiert STIF zum zweiten Mal in Folge zusammen mit SNCF Transilien und RATP eine massive Verteilung von Wasser in Flaschen im Verkehrsnetz der Ile-de-France. Dies wird in den 5 großen Pariser Bahnhöfen (Saint-Lazare, Gare de Lyon, Gare du Nord, Gare de l'Est und Montparnasse), Gebieten mit dem höchsten Verkehrsaufkommen, aber auch in vielen Bahnhöfen des gesamten Netzes der Fall sein.



Mehr als 120.000 Flaschen werden von STIF und Vertretern von RATP und SNCF Transilien verteilt.