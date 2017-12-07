Das Amethyst-Paket und sein ermäßigter Tarif kommen jetzt allen Senioren im Val-de-Marnais zugute
Die Amethyst-Karte, die bereits für steuerfreie Rentner erhältlich ist, wird ab dem 1. Januar 2018 steuerpflichtigen Rentnern über 65 Jahren angeboten. Es ermöglicht ihnen, von 50% Rabatt auf den aktuellen Preis einer Navigo-Jahreskarte zu profitieren. Für 420 € pro Jahr statt 827,2 € oder mehr als 400 € Ersparnis können sie sich im gesamten öffentlichen Verkehrsnetz der Ile-de-France bewegen.
Nach Angaben von Île-de-France Mobilités sind ab 2018 fast 9.000 steuerpflichtige Val-de-Marnais von diesem neuen Tarifangebot betroffen. Für behinderte Menschen und steuerfreie Rentner über 60 Jahre bleiben die Bedingungen für die Zuteilung von Amethyst unverändert. Sie benötigen einen einfachen finanziellen Beitrag von 25 € pro Jahr.
Valérie Pécresse: "Wir wollen eine Ungerechtigkeit wiedergutmachen. Kinder, Schüler, Auszubildende und Studenten profitieren von einem ermäßigten Tarif. Den Arbeitnehmern wird die Hälfte ihres Navigo-Pakets von ihrem Arbeitgeber erstattet... Derzeit zahlen nur steuerpflichtige Rentner den vollen Navigo-Pass. Mit diesem neuen Amethyst-Paket, das von Île-de-France Mobilités und dem Departement Val-de-Marne angeboten wird, profitieren auch steuerpflichtige Senioren von einer Jahreskarte für alle Zonen für 420 €. Île-de-France Mobilités ist in der Lage, dieses Gerät auch anderen Departements anzubieten. »
Christian Favier: "Der Departementsrat und Île-de-France Mobilités haben es gemeinsam ermöglicht, die Vorteile der Amethyst-Karte auf steuerpflichtige Rentner auszudehnen und gleichzeitig eine Reduzierung der vom Nutzer getragenen Kosten um 50 % zu gewährleisten. Dies ist ein starkes Bekenntnis der Departementsmehrheit zu sozialer Gerechtigkeit, Bewegungsfreiheit und der Kaufkraft der Rentner. Diese Erweiterung stellt für unsere Gemeinde einen finanziellen Aufwand von mehr als 1,5 Millionen Euro dar und soll ab 2018 9.000 Menschen zugutekommen. Sie kommen zu den 48.000 steuerfreien Rentnern aus dem Val-de-Marne hinzu, die die Amethyst-Karte für 25 Euro pro Jahr haben. Dieses neue Recht, das steuerpflichtigen Rentnern angeboten wird, zeigt die Fähigkeit der Departements, konkret auf die Bedürfnisse der Einwohner einzugehen. »