Das Amethyst-Paket und sein ermäßigter Tarif kommen jetzt allen Senioren im Val-de-Marnais zugute

Valérie Pécresse: "Wir wollen eine Ungerechtigkeit wiedergutmachen. Kinder, Schüler, Auszubildende und Studenten profitieren von einem ermäßigten Tarif. Den Arbeitnehmern wird die Hälfte ihres Navigo-Pakets von ihrem Arbeitgeber erstattet... Derzeit zahlen nur steuerpflichtige Rentner den vollen Navigo-Pass. Mit diesem neuen Amethyst-Paket, das von Île-de-France Mobilités und dem Departement Val-de-Marne angeboten wird, profitieren auch steuerpflichtige Senioren von einer Jahreskarte für alle Zonen für 420 €. Île-de-France Mobilités ist in der Lage, dieses Gerät auch anderen Departements anzubieten. »

Christian Favier: "Der Departementsrat und Île-de-France Mobilités haben es gemeinsam ermöglicht, die Vorteile der Amethyst-Karte auf steuerpflichtige Rentner auszudehnen und gleichzeitig eine Reduzierung der vom Nutzer getragenen Kosten um 50 % zu gewährleisten. Dies ist ein starkes Bekenntnis der Departementsmehrheit zu sozialer Gerechtigkeit, Bewegungsfreiheit und der Kaufkraft der Rentner. Diese Erweiterung stellt für unsere Gemeinde einen finanziellen Aufwand von mehr als 1,5 Millionen Euro dar und soll ab 2018 9.000 Menschen zugutekommen. Sie kommen zu den 48.000 steuerfreien Rentnern aus dem Val-de-Marne hinzu, die die Amethyst-Karte für 25 Euro pro Jahr haben. Dieses neue Recht, das steuerpflichtigen Rentnern angeboten wird, zeigt die Fähigkeit der Departements, konkret auf die Bedürfnisse der Einwohner einzugehen. »