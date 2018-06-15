Navigo imagine R 2018/2019 Paket: Das Abonnement ist online!
imagine R
Wie melde ich mich an?
- Gehen Sie zu Ihrem persönlichen Bereich und klicken Sie auf "Imagine R abonnieren"
- Füllen Sie das Formular aus und lassen Sie sich von uns führen
- Ein aktuelles Foto des Karteninhabers (im Falle eines ersten Abonnements)
- Nur für Studenten, eine Immatrikulations- oder Schulbescheinigung 2018-2019
- Für Stipendiatinnen und Stipendiaten der Bescheid über die Stipendienvergabe für das Jahr 2018-2019
- Bei Auszubildenden muss der Schulnachweis die Art der absolvierten Ausbildung (Erstausbildung oder Weiterbildung) und die Art des Werkstudentenvertrags (Ausbildungs- oder Professionalisierungsvertrag) angeben
- Eine Zahlungsmethode
Weitere Informationen zum imagine R-Paket:
imagine R ist ein Jahrespaket "alle Zonen", das in der gesamten Île-de-France gültig ist.