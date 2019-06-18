Navigo imagine R 2019/2020 Paket: Online-Abonnement!
Infografik: Imagine R Paket 2019 / 2020
Wie melde ich mich an?
- Gehen Sie zu Ihrem persönlichen Navigo-Bereich
- Füllen Sie das Formular aus und lassen Sie sich von uns führen
- Ein aktuelles Foto des Karteninhabers (im Falle eines ersten Abonnements)
- Nur für Studierende, eine Immatrikulations- oder Studienbescheinigung 2019-2020
- Für Stipendiatinnen und Stipendiaten die Benachrichtigung über die Stipendienvergabe für das Jahr 2019-2020
- Bei Auszubildenden muss der Schulnachweis die Art der absolvierten Ausbildung (Erstausbildung oder Weiterbildung) und die Art des Werkstudentenvertrags (Ausbildungsvertrag) angeben! Nicht in einem Professionalisierungsvertrag sein.
- Eine Zahlungsmethode
Weitere Informationen zum imagine R-Paket:
imagine R ist ein Jahrespaket "alle Zonen", das in der gesamten Île-de-France gültig ist.