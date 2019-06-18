Navigo imagine R 2019/2020 Paket: Online-Abonnement!

Infografik: Imagine R-Paket für Schüler und Studenten
Imagine R Paket

Infografik: Imagine R Paket 2019 / 2020

Wie melde ich mich an?

  • Ein aktuelles Foto des Karteninhabers (im Falle eines ersten Abonnements)
  • Nur für Studierende, eine Immatrikulations- oder Studienbescheinigung 2019-2020
  • Für Stipendiatinnen und Stipendiaten die Benachrichtigung über die Stipendienvergabe für das Jahr 2019-2020
  • Bei Auszubildenden muss der Schulnachweis die Art der absolvierten Ausbildung (Erstausbildung oder Weiterbildung) und die Art des Werkstudentenvertrags (Ausbildungsvertrag) angeben! Nicht in einem Professionalisierungsvertrag sein.
  • Eine Zahlungsmethode

Weitere Informationen zum imagine R-Paket:

imagine R ist ein Jahrespaket "alle Zonen", das in der gesamten Île-de-France gültig ist.