Das Navigo Day-Paket kommt am 1. Januar 2018

In dem vom Reisenden festgelegten Gebiet gilt das Paket bis Mitternacht und bis zum Ende des Noctilien-Dienstes für alle Verkehrsmittel (U-Bahn, Zug-rer, Straßenbahn, Schnellstraßenbahn, Bus einschließlich Filéo), mit Ausnahme bestimmter Flughafendienste (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport ex-Cars Air France, VEA Disney-Shuttles) und Touristenbusse (OpenTour, Cars Rouges). Dieser ticket Tag kann ganz einfach über eine Navigo-Karte oder eine Navigo Discovery-Karte an einem Terminal aufgeladen und aufgeladen werden, zusätzlich zu einem anderen Paket, das im gleichen Zeitraum gültig ist.