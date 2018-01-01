Das Navigo Day-Paket kommt am 1. Januar 2018

Einen Tag lang kann sich jeder Einwohner der Ile-de-France dank des Navigo Jour-Pakets frei und einfach in der Île-de-France in den gewünschten Gebieten (einschließlich Vorort zu Vorort) bewegen. Ab dem 1. Januar 2018 betragen die Preise dieses neuen Pakets 7,50 € für 2 Zonen und 10 € für 3 Zonen.

Validierungsportale im öffentlichen Verkehr der Île-de-France
Ein neuer Navigo Jour-Pass, mit dem Sie einen Tag lang überall in der Ile-de-France unterwegs sein können

In dem vom Reisenden festgelegten Gebiet gilt das Paket bis Mitternacht und bis zum Ende des Noctilien-Dienstes für alle Verkehrsmittel (U-Bahn, Zug-rer, Straßenbahn, Schnellstraßenbahn, Bus einschließlich Filéo), mit Ausnahme bestimmter Flughafendienste (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport ex-Cars Air France, VEA Disney-Shuttles) und Touristenbusse (OpenTour, Cars Rouges). Dieser ticket Tag kann ganz einfach über eine Navigo-Karte oder eine Navigo Discovery-Karte an einem Terminal aufgeladen und aufgeladen werden, zusätzlich zu einem anderen Paket, das im gleichen Zeitraum gültig ist.

Ladestation für Navigo-Pakete
Die Möglichkeit, Ihre Navigo-Tageskarte an einem Terminal in völliger Freiheit aufzuladen

Beachten Sie, dass dieser ticket Tag, der natürlich am selben Tag zum Verkauf angeboten wird, sechs Tage im Voraus gebucht werden kann.