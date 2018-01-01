Das Navigo Day-Paket ist seit dem 1. Januar 2018 erhältlich
Einen Tag lang kann sich jeder Einwohner der Ile-de-France dank des Navigo Jour-Pakets frei und einfach in der Île-de-France in den gewünschten Gebieten (einschließlich Vorort zu Vorort) bewegen. Seit dem 1. Januar 2018 geltend, betragen die Preise für dieses neue Paket 7,50 € für 2 Zonen und 10 € für 3 Zonen.
In dem vom Reisenden festgelegten Gebiet gilt das Paket bis Mitternacht und bis zum Ende des Noctilien-Dienstes für alle Verkehrsmittel (U-Bahn, Zug-rer, Straßenbahn, Schnellstraßenbahn, Bus einschließlich Filéo), mit Ausnahme bestimmter Flughafendienste (Orlyval, Bus Direct Paris-Aéroport ex-Cars Air France, VEA Disney-Shuttles) und Touristenbusse (OpenTour, Cars Rouges). Dieser ticket Tag kann ganz einfach an einem Terminal über eine Navigo-Karte oder eine Navigo Discovery-Karte aufgeladen und aufgeladen werden, zusätzlich zu einem anderen Paket, das im gleichen Zeitraum gültig ist.
Beachten Sie, dass dieser ticket Tag, der natürlich am selben Tag zum Verkauf angeboten wird, sechs Tage im Voraus gebucht werden kann.