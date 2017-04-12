Einwohner der Ile-de-France, denken Sie an das Radfahren mit Véligo
Île-de-France Mobilités setzt sich für eine bessere Intermodalität des Verkehrs ein
Laut einer Studie von Île-de-France Mobilités und Inserm, dem Nationalen Institut für Gesundheit und medizinische Forschung, die im September 2016 veröffentlicht wurde, würden 2 % der Bevölkerung der Île-de-France ihr Fahrrad täglich nutzen, verglichen mit 29 % mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dennoch ist das Fahrrad mit durchschnittlich 48 Minuten pro Benutzer die Quelle der wichtigsten körperlichen Aktivität im täglichen Pendelverkehr. Dies ist weit mehr als die von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) empfohlenen 30 Minuten im Rahmen eines gesunden Lebens.
Die Véligo-Bereiche, um Ihr Fahrrad sicher abzustellen
Durch die Bereitstellung von Véligo-Räumen in der Nähe von Bahnhöfen und Bahnhöfen ermöglicht Ihnen Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) einen einfachen Zugang zu sicheren Räumen. Sie sind 7 Tage die Woche zugänglich und bieten Inhabern eines Navigo-Passes die Möglichkeit, ihr Fahrrad in einem beleuchteten, leicht zugänglichen und videogeschützten Unterstand abzustellen.
20.000 Véligo-Plätze bis 2021
Mehr als sechzig Véligo-Plätze stehen jetzt in der Region Île-de-France zur Verfügung. Vor kurzem wurden mehrere Räume eröffnet, um:
• Ozoir-la-Ferrière und Tournan-en-Brie, im Département Seine-et-Marne
• Boissy-Saint-Léger im Val-de-Marne
• Argenteuil im Val-d'Oise
• Gare Montparnasse in Paris
• und am Bahnhof Massy-Palaiseau in Essonne
Ziel dieser Einsatzpolitik ist es, bis 2021 20.000 Plätze in sicheren Véligo-Schließfächern und frei zugänglichen Unterständen zu schaffen.
Veligo Rental: ein langfristiger E-Bike-Verleih
Île-de-France Mobilités hat einen neuen Langzeit-Verleih von Elektrofahrrädern (VAE) ins Leben gerufen, um die Nutzung von Fahrrädern, insbesondere für den Pendelverkehr, zu fördern. Dieser Service umfasst 10.000 Elektrofahrräder mit einem Mietsystem für einen Zeitraum von 6 bis 9 Monaten. Das Angebot umfasst die Bereitstellung, Wartung und Reparatur des Fahrrads.
Für + Infos besuchen Sie die Website von Veligo Location.