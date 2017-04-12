Einwohner der Ile-de-France, denken Sie an das Radfahren mit Véligo

20.000 Véligo-Plätze bis 2021

Mehr als sechzig Véligo-Plätze stehen jetzt in der Region Île-de-France zur Verfügung. Vor kurzem wurden mehrere Räume eröffnet, um:

• Ozoir-la-Ferrière und Tournan-en-Brie, im Département Seine-et-Marne

• Boissy-Saint-Léger im Val-de-Marne

• Argenteuil im Val-d'Oise

• Gare Montparnasse in Paris

• und am Bahnhof Massy-Palaiseau in Essonne

Ziel dieser Einsatzpolitik ist es, bis 2021 20.000 Plätze in sicheren Véligo-Schließfächern und frei zugänglichen Unterständen zu schaffen.