Future Tram 9: Die Arbeiten machen diesen Sommer einen entscheidenden Schritt

Diese Arbeiten betreffen den Zugang der zukünftigen Straßenbahn Tram 9 zu ihrem Wartungs- und Lagerplatz auf dem Gelände von Les Vœux in Orly. Die letzte Phase der Verschiebung (geplant für den 15. August) besteht darin, die beiden Bauwerke langsam an ihren endgültigen Standort unter den Gleisen der Linie C zu verschieben, um ein einziges Bauwerk zu bilden.

Der Zugverkehr wird vom 12. August um 00:05 Uhr morgens bis zum 15. August um 5:00 Uhr morgens zwischen Paris-Austerlitz und Massy-Palaiseau unterbrochen. Für den gleichen Service werden Busersatzdienste eingerichtet.

Um die Entwicklung der SMR-Baustelle (SNCF Timelapse) live zu verfolgen: https://www.devisubox.com/dv/dv.php5?pgl=Project/interface&sRef=2D2D8L7L0