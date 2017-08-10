Future Tram 9: Die Arbeiten machen diesen Sommer einen entscheidenden Schritt
Die Entfernung der derzeitigen Eisenbahn (Schiene, Oberleitungen, Böschung usw.) und ihre anschließende Wiedereinsetzung auf der so geschaffenen neuen Brücke erfordern am Wochenende des 12. August einevollständige Unterbrechung des Verkehrsfür 72 Stunden.
Diese Arbeiten betreffen den Zugang der zukünftigen Straßenbahn Tram 9 zu ihrem Wartungs- und Lagerplatz auf dem Gelände von Les Vœux in Orly. Die letzte Phase der Verschiebung (geplant für den 15. August) besteht darin, die beiden Bauwerke langsam an ihren endgültigen Standort unter den Gleisen der Linie C zu verschieben, um ein einziges Bauwerk zu bilden.
Der Zugverkehr wird vom 12. August um 00:05 Uhr morgens bis zum 15. August um 5:00 Uhr morgens zwischen Paris-Austerlitz und Massy-Palaiseau unterbrochen. Für den gleichen Service werden Busersatzdienste eingerichtet.
Um die Entwicklung der SMR-Baustelle (SNCF Timelapse) live zu verfolgen: https://www.devisubox.com/dv/dv.php5?pgl=Project/interface&sRef=2D2D8L7L0
6 Gemeinden werden bald von der Straßenbahn 9 bedient
Karte der zukünftigen Straßenbahnlinie 9: von Paris - Orly ville nach Fer à cheval. Bushaltestellen und Verbindungen
Die künftige Straßenbahnlinie 9, die Paris-Porte de Choisy bis 2020 in weniger als 30 Minuten mit dem Stadtzentrum von Orly verbinden wird, wird die Gemeinden Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Thiais und Orly bedienen.
Von den Nutzern mit Spannung erwartet, wird er den Bus 183 zum Place du Fer à Cheval in Orly ersetzen und täglich rund 70.000 Fahrgäste befördern. Diese neue Linie ist eine Antwort, die besonders an die wachsenden Bedürfnisse der Einwohner, Anwohner und Wirtschaftsakteure des Gebiets angepasst ist. Die Bevölkerung der Gemeinden, die von der Straßenbahn 9 durchquert werden, wird zwischen 2007 und 2020 um 15 % zunehmen.
Projekt Tram 9: Finanzierung
Die Arbeiten, die es der zukünftigen Straßenbahn ermöglichen, ihren Wartungs- und Lagerplatz zu erreichen, werden durch das Projekt Tram 9 mit 13,34 Mio. EUR finanziert (bei Gesamtkosten von 404 Mio. EUR für die Infrastruktur). Sie werden von SNCF Réseau durchgeführt, dem Auftraggeber für die Studien und Arbeiten dieses Bauwerks.
Alle Arbeiten des Projekts Tram 9 werden von der Region Île-de-France (52,5 %), dem Staat (22,5 %), dem Departementsrat Val-de-Marne (21 %), der Stadt Paris (3 %) und dem Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre (1 %) finanziert. Ile-de-France Mobilités wird 100 % des rollenden Materials (74,75 Millionen Euro) und der jährlichen Betriebskosten dieser neuen Strecke finanzieren.
Kosten und Finanzierung der zukünftigen Straßenbahn 9. Infrastruktur, Eisenbahnbau, Stadtentwicklung (Bürgersteige, Straßen usw.) und Ingenieurbauwerke. Rollmaterial, Straßenbahnen. Betrieb, Wartung von Fahrzeugen und Stationen, Personal, Videoüberwachung .. Staat 22,5%, Region Île-de-France 52,5%, Departement Val-de-Marne 21%, Île-de-France mobilités 100%, Île-de-France mobilités 100% im Betrieb.