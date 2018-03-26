Der Bahnhof Saint-Leu-la-Forêt (Linie H) ist für alle zugänglich

Die neuen Einrichtungen, die den Bahnhof nun für alle zugänglich machen:

Auf den Docks:

Anhebung der beiden Bahnsteige;

Verbreiterung der beiden Zugänge zum Passagiergebäude;

der beiden Zugänge zum Passagiergebäude; Installation neuer Unterstände an den Docks ;

; Schaffung einer Fußgängerbrücke mit zwei Aufzügen, die die beiden Bahnsteige bedienen;

mit zwei Aufzügen, die die beiden Bahnsteige bedienen; Änderung der Beschichtung der Unterführung ;

; Modernisierung der Beschilderung und Installation von Schallbaken.

Im Passagiergebäude:

Komplette Renovierung der Lobby: Bodenbeläge, Wandverkleidungen, Änderung der Beleuchtung;

der Lobby: Bodenbeläge, Wandverkleidungen, Änderung der Beleuchtung; Installation von selbstöffnenden Türen und einem Verkaufsschalter, der für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist ;

und einem Verkaufsschalter, der für Personen mit eingeschränkter Mobilität ; Neuorganisation der Möbel für mehr Flexibilität;

Installation von Toiletten, die für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind;

die für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind; Modernisierung der Beschilderung , Installation von akustischen Leuchtfeuern;

, Installation von akustischen Leuchtfeuern; Schaffung von 4 Parkplätzen für Personen mit eingeschränkter Mobilität in der Nähe des Bahnhofs.

Diese 7.000.000 Euro teuren Projekte werden von Île-de-France Mobilités (50 %), der Region Île-de-France (25 %) und SNCF (25 %) finanziert.

Das Projekt ist Teil des globalen Modernisierungsplans von Île-de-France Mobilités, SNCF und der Region Île-de-France bis 2025 für multimodale, komfortablere, zugänglichere, sicherere und vernetzte Bahnhöfe in der Region Île-de-France.