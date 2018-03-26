Der Bahnhof Saint-Leu-la-Forêt (Linie H) ist für alle zugänglich
Die neuen Einrichtungen, die den Bahnhof nun für alle zugänglich machen:
Auf den Docks:
- Anhebung der beiden Bahnsteige;
- Verbreiterung der beiden Zugänge zum Passagiergebäude;
- Installation neuer Unterstände an den Docks;
- Schaffung einer Fußgängerbrücke mit zwei Aufzügen, die die beiden Bahnsteige bedienen;
- Änderung der Beschichtung der Unterführung;
- Modernisierung der Beschilderung und Installation von Schallbaken.
Im Passagiergebäude:
- Komplette Renovierung der Lobby: Bodenbeläge, Wandverkleidungen, Änderung der Beleuchtung;
- Installation von selbstöffnenden Türen und einem Verkaufsschalter, der für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet ist;
- Neuorganisation der Möbel für mehr Flexibilität;
- Installation von Toiletten, die für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind;
- Modernisierung der Beschilderung, Installation von akustischen Leuchtfeuern;
- Schaffung von 4 Parkplätzen für Personen mit eingeschränkter Mobilität in der Nähe des Bahnhofs.
Diese 7.000.000 Euro teuren Projekte werden von Île-de-France Mobilités (50 %), der Region Île-de-France (25 %) und SNCF (25 %) finanziert.
Das Projekt ist Teil des globalen Modernisierungsplans von Île-de-France Mobilités, SNCF und der Region Île-de-France bis 2025 für multimodale, komfortablere, zugänglichere, sicherere und vernetzte Bahnhöfe in der Region Île-de-France.