Bahnhof Saint-Denis: Die Konsultation zu seiner Entwicklung beginnt am 11. September 2017
Bahnhof Saint-Denis: das Entwicklungsprojekt
Der Bahnhof Saint-Denis–L'Île-Saint-Denis wird bis 2030 einen Anstieg der Fahrgastzahlen um fast 70 % verzeichnen. Die für Mitte 2018 geplanten Arbeiten werden es ermöglichen, das gesamte Gelände zu entwickeln , um die Intermodalität, die Zugänglichkeit und die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern und eine zukünftige Überlastung des Bahnhofs zu verhindern.
5. Bahnhof Ile-de-France, 900 Züge pro Tag durchqueren den Bahnhof. Heute 90.000 Passagiere pro Tag. Im Jahr 2030 150.000 Reisende pro Tag, +10% der Arbeitsplätze, +70% der Einwohner in einem Umkreis von 500m. Transferverkehr am Bahnhof: Zug: D, H; Straßenbahn 1.8; Bus 170, 254, 274.
Erfahren Sie mehr über die Arbeit des Bahnhofs Saint-Denis und beteiligen Sie sich an der Reflexion
Es ist eine Konsultationszeit vorgesehen, um der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren und zu äußern. Die Meinungen und Vorschläge aller interessierten Parteien werden gesammelt, um das Projekt zu bereichern und die Bedürfnisse und Erwartungen bestmöglich zu integrieren.
- Donnerstag, 14. September: Proximity-Treffen von 16 bis 19 Uhr auf den beiden Bahnhofsvorplätzen
- Donnerstag, 21. September: Workshop-Spaziergang von 18:30 bis 20:30 Uhr, mit einer ersten Besichtigung des Bahnhofs und einer zweiten Zeit der Arbeit in der Werkstatt im Kindergarten Brise Échalas.*
- Dienstag, 26. September:
-Proximity-Treffen von 16h bis 18h auf den beiden Vorplätzen des Bahnhofs
–öffentliche Sitzung um 18.30 Uhr auf dem östlichen Vorplatz des Bahnhofs
- Danke 4. Oktober: öffentliche Versammlung um 19 Uhr in der Marie
*Registrierung auf der Website erforderlich www.amenagement-gare-saint-denis.fr