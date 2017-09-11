Bahnhof Saint-Denis: Die Konsultation zu seiner Entwicklung beginnt am 11. September 2017

Bahnhof Saint-Denis: das Entwicklungsprojekt

Der Bahnhof Saint-Denis–L'Île-Saint-Denis wird bis 2030 einen Anstieg der Fahrgastzahlen um fast 70 % verzeichnen. Die für Mitte 2018 geplanten Arbeiten werden es ermöglichen, das gesamte Gelände zu entwickeln , um die Intermodalität, die Zugänglichkeit und die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern und eine zukünftige Überlastung des Bahnhofs zu verhindern.