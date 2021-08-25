Schulanfang 2021: verstärktes Verkehrsangebot in den äußeren Vororten

Meaux Transport on Demand öffnet sich zusätzlich zum bestehenden Gebiet für 2 neue Gebiete und bedient 6 neue Gemeinden [ab 2. September]
Grand Melun
Linie A: Die Route der Linie A wird im Sektor Saint-Fargeau-Ponthierry vereinfacht, um das Angebot besser lesbar zu machen
Linie O: Die Route der Linie O wird auf Boissise-le-Roi und Pringy für eine direktere Route geändert, die die dichtesten Viertel bedient, indem sie sie mit Bahnhöfen, Einkaufszentren und der Innenstadt von Saint-Fargeau-Ponthierry verbindet
Linie J: Die Linie J wird vom Bahnhof Mée-sur-Seine über Boissettes und Boissise-la-Bertrand bis zum Bahnhof Ponthierry-Pringy verlängert
Linie I: Die Strecke der Linie I wird geändert, um eine Zubringerverbindung zu den Bahnhöfen Boissise-le-Roi und Ponthierry-Pringy zu ermöglichen. Die Linie verläuft morgens und abends in einer Schleife mit einer anderen Richtung, um sich an den Verkehr anzupassen. Die Frequenz während der Hauptverkehrszeit wird auf 30 Minuten erhöht
TàD Sainte-Assise: Transport on Demand nimmt den Betrieb der Linien J und O außerhalb der Hauptverkehrszeiten wieder auf
TàD Saint Fargeau: Proxibus Transport on Demand entwickelt sich weiter und wird zu TàD Saint-Fargeau. Es verfügt jetzt über einen zonalen Betrieb für mehr Freiheit und mehr Flexibilität mit einem Betrieb ohne Zeitplan, den ganzen Tag
Linie C: Verlängerung bis zum Bahnhof Livry-sur-Seine, um die Verbindung zwischen dem Gewerbegebiet Vaux-le-Pénil, dem Zentrum von Melun und seinem Bahnhof sowie den Wohnvierteln Vaux-le-Pénil und Livry-sur-Seine zu verbessern
Linie K: neue Strecke für eine direktere Verbindung zum Bahnhof und ins Stadtzentrum von Melun, mit einer erhöhten Frequenz, insbesondere im Sektor La Rochette
Linie M: Die Linie M wird weiterentwickelt, um den Schulverkehr im Sektor Vaux-le-Pénil und Livry-sur-Seine zu verbessern und eine ergänzende Zubringerverbindung zum Stadtzentrum von Melun zu bieten
Linie T: Die Route der Linie T wird geändert, um Ihnen eine direkte Verbindung zwischen dem Ökoviertel Woodi, Rubelles, Maincy und dem Zentrum von Melun mit seinem Bahnhof während der Hauptverkehrszeit zu bieten
TàD Melun Nord: Der On-Demand-Transport wird den ganzen Tag von 06:30 bis 20:00 Uhr verlängert
TàD-Linie N: Die On-Demand-Transportlinie N entwickelt sich mit einem innovativen Service für Vaux-le-Pénil und insbesondere für sein Gewerbegebiet. So wird die Linie N ab der Haltestelle Foch Niepce zu einer TàD-Linie für einen feineren und flexibleren Service der Zone d'Activités de Vaux-le-Pénil und ihrer Umgebung
Verbindung Lagny-sur-Marne <> Vereinfachter Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy und verbesserter Service nach Lagny: undefinedundefinedundefined
Vereinfachter Schulservice ab dem 02. September 2021: undefinedundefined
Linie 34: verstärktes Angebot mit 4 zusätzlichen Abfahrten pro Tag
Neu gestaltete Routen und ein angepasstes Angebot im nordöstlichen Sektor von Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)
Transport auf Anfrage Marne-la-Vallée: Fahrten zum/vom Grand Hôpital de l'Est Francilien / Standort Marne-la-Vallée sind nach vorheriger Reservierung von Montag bis Sonntag mit einem erweiterten Zeitfenster möglich. TàD Marne-la-Vallée bietet nun folgende Dienstleistungen an:
Gare Soirée - von den Bahnhöfen Lagny/Thorigny (Haltestelle Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord
Gare Journée - von/zu den Bahnhöfen Lagny/Thorigny (Haltestelle Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord
Jablines Freizeitinsel
Grand Hôpital de l'Est Francilien, Standort Marne-la-Vallée
Linie 702 : 1 von 2 Rennen wird bis zum Bahnhof Louvres verlängert. Bedient 2 neue Haltestellen in Vémars (ZI Vémars Nord und Pierre Curie). Verstärkung des Angebots zu vollen Stunden morgens und abends
Linie 95-01 : Erstellung eines Angebots am Samstag von 5:50 bis 20:43 Uhr
Linie 19 : Änderung der Route mit der Einstellung des Dienstes zur Gemeinde Le Pin. Verbesserung des Dienstes nach Villevaudé, um auf die neue Sektorisierung der Colleges zu reagieren, die Villevaudé mit dem Marthe Simard College in Villeparisis verbindet. Anpassung der Zeitpläne, um den Ein- und Ausgängen des Marthe Simard College zu entsprechen. Änderung der Reiseroute in Villeparisis