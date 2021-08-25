Schulanfang 2021: verstärktes Verkehrsangebot in den äußeren Vororten

Im Westen

Mantois

  • Transport à la Demande du Mantois entwickelt sich weiter: Der ehemalige Tamy-Dienst wird zum Transport à la Demande du Mantois und integriert 8 neue Gemeinden.
  • Linie M: Verstärkung des Angebots und Verlängerung an Sonntagen [ab 30. August]
  • Die Linien wechseln die Nummern und die Preise für Linien, die die Île-de-France verlassen, werden vereinfacht

Poissy – Les Mureaux

  • Gründung von Transport on Demand Meulan – Les Mureaux: 9 Gemeinden bedient, verteilt auf 2 Zonen [ab 30. August]
  • Linie 3: Verstärkung des Angebots und Verbesserung der Lesbarkeit der Linie, die in 3 Linien unterteilt ist - 1 reguläre Linie und 2 Schullinien [ab 23. August]
  • Fünf neue "Abendbusse" zur Verbesserung der Konkordanz zwischen Bussen und Zügen am Abend ab den Bahnhöfen Les Mureaux, Poissy und Verneuil-Vernouillet [ab 23. August]

Im Osten

Meaux

  • Meaux Transport on Demand öffnet sich zusätzlich zum bestehenden Gebiet für 2 neue Gebiete und bedient 6 neue Gemeinden [ab 2. September]
Die neuen Transportdienste auf Anfrage von Meaux

Grand Melun

  • Linie A: Die Route der Linie A wird im Sektor Saint-Fargeau-Ponthierry vereinfacht, um das Angebot besser lesbar zu machen
  • Linie O: Die Route der Linie O wird auf Boissise-le-Roi und Pringy für eine direktere Route geändert, die die dichtesten Viertel bedient, indem sie sie mit Bahnhöfen, Einkaufszentren und der Innenstadt von Saint-Fargeau-Ponthierry verbindet
  • Linie J: Die Linie J wird vom Bahnhof Mée-sur-Seine über Boissettes und Boissise-la-Bertrand bis zum Bahnhof Ponthierry-Pringy verlängert
  • Linie I: Die Strecke der Linie I wird geändert, um eine Zubringerverbindung zu den Bahnhöfen Boissise-le-Roi und Ponthierry-Pringy zu ermöglichen. Die Linie verläuft morgens und abends in einer Schleife mit einer anderen Richtung, um sich an den Verkehr anzupassen. Die Frequenz während der Hauptverkehrszeit wird auf 30 Minuten erhöht
  • TàD Sainte-Assise: Transport on Demand nimmt den Betrieb der Linien J und O außerhalb der Hauptverkehrszeiten wieder auf
  • TàD Saint Fargeau : Proxibus Transport on Demand entwickelt sich weiter und wird zu TàD Saint-Fargeau. Es verfügt jetzt über einen zonalen Betrieb für mehr Freiheit und mehr Flexibilität mit einem Betrieb ohne Zeitplan, den ganzen Tag
  • Linie C: Verlängerung bis zum Bahnhof Livry-sur-Seine, um die Verbindung zwischen dem Gewerbegebiet Vaux-le-Pénil, dem Zentrum von Melun und seinem Bahnhof sowie den Wohnvierteln Vaux-le-Pénil und Livry-sur-Seine zu verbessern
  • Linie K: neue Strecke für eine direktere Verbindung zum Bahnhof und ins Stadtzentrum von Melun, mit einer erhöhten Frequenz, insbesondere im Sektor La Rochette
  • Linie M: Die Linie M wird weiterentwickelt, um den Schulverkehr im Sektor Vaux-le-Pénil und Livry-sur-Seine zu verbessern und eine ergänzende Zubringerverbindung zum Stadtzentrum von Melun zu bieten
  • Linie T: Die Route der Linie T wird geändert, um Ihnen eine direkte Verbindung zwischen dem Ökoviertel Woodi, Rubelles, Maincy und dem Zentrum von Melun mit seinem Bahnhof während der Hauptverkehrszeit zu bieten
  • TàD Melun Nord: Der On-Demand-Transport wird den ganzen Tag von 06:30 bis 20:00 Uhr verlängert
  • TàD-Linie N : Die On-Demand-Transportlinie N entwickelt sich mit einem innovativen Service für Vaux-le-Pénil und insbesondere für sein Gewerbegebiet. So wird die Linie N ab der Haltestelle Foch Niepce zu einer TàD-Linie für einen feineren und flexibleren Service der Zone d'Activités de Vaux-le-Pénil und ihrer Umgebung

Marne

  • Verbindung Lagny-sur-Marne <> Vereinfachter Bahnhof Marne-la-Vallée Chessy und verbesserter Service nach Lagny:
    undefinedundefinedundefined
  • Vereinfachter Schulservice ab dem 02. September 2021:
    undefinedundefined
  • Linie 34: verstärktes Angebot mit 4 zusätzlichen Abfahrten pro Tag
  • Neu gestaltete Routen und ein angepasstes Angebot im nordöstlichen Sektor von Marne-la-Vallée (Esbly, Jablines, Quincy-Voisins)
  • Transport auf Anfrage Marne-la-Vallée: Fahrten zum/vom Grand Hôpital de l'Est Francilien / Standort Marne-la-Vallée sind nach vorheriger Reservierung von Montag bis Sonntag mit einem erweiterten Zeitfenster möglich. TàD Marne-la-Vallée bietet nun folgende Dienstleistungen an:
  1. Gare Soirée - von den Bahnhöfen Lagny/Thorigny (Haltestelle Rue R. Poincaré), Bussy-St-Georges, Serris Val d'Europe, Chessy MLV Nord
  2. Gare Journée - von/zu den Bahnhöfen Lagny/Thorigny (Haltestelle Rue R. Poincaré), Gare de Marne-la-Vallée Chessy Nord
  3. Jablines Freizeitinsel
  4. Grand Hôpital de l'Est Francilien, Standort Marne-la-Vallée
  5. Märkte von Lagny-sur-Marne und Magny-le-Hongre

Im Norden

Sektor Survilliers / Vémars / Villevaudé / Villeparisis

  • Linie 702 : 1 von 2 Rennen wird bis zum Bahnhof Louvres verlängert. Bedient 2 neue Haltestellen in Vémars (ZI Vémars Nord und Pierre Curie). Verstärkung des Angebots zu vollen Stunden morgens und abends
  • Linie 95-01 : Erstellung eines Angebots am Samstag von 5:50 bis 20:43 Uhr
  • Linie 19 : Änderung der Route mit der Einstellung des Dienstes zur Gemeinde Le Pin. Verbesserung des Dienstes nach Villevaudé, um auf die neue Sektorisierung der Colleges zu reagieren, die Villevaudé mit dem Marthe Simard College in Villeparisis verbindet. Anpassung der Zeitpläne, um den Ein- und Ausgängen des Marthe Simard College zu entsprechen. Änderung der Reiseroute in Villeparisis

Sanierung der Strecken im Sektor Villeparisis - Mitry-Le-Neuf

  • Zeilen 3 : Zeile 3B wird gestrichen und Zeile 3A wird verstärkt
  • Linie 16: Änderung der Route, Endstation Mitry Claye statt Compans. Das Ganzstundenintervall wurde geändert, um die Fahrzeugflotte zu optimieren. Verbessertes Timing
  • Linie 23: Verstärkung von 3 Rennen morgens und abends an Wochentagen und Wochenenden
  • Linie 24: Verstärkung von 3 Rennen morgens und abends an Wochentagen und Wochenenden. Verlängerung bis zur Haltestelle "École de la Fontaine", die zur neuen Endstation in der Stadt Compans wird
  • Linie 71: Erhöhung der Amplitude am Abend. Verstärkung des Angebots am Wochenende
  • Linien 17-18-21: bessere Taktung. Verstärkung des Angebots am Samstag. Angebotserstellung am Sonntagnachmittag

Montmorency-Tal

  • Linie 37: Auf der Linie 37 in der Stadt Montmagny werden nun 4 neue Haltestellen bedient, um den Zugang zur Universität Sorbonne-Paris-Nord und zum Einkaufszentrum Les Sablons zu ermöglichen

Vexin