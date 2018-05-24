SNCF-Streiks: Navigo- und Imagine R-Abonnenten werden entschädigt

SNCF erstattet den Abonnenten der Ile-de-France 50 % des Navigo-Passes und der Imagine R-Karte sowohl für April als auch für Mai. Für Arbeitnehmer, die von der Arbeitgebererstattung in Höhe der Hälfte des Betrags profitieren, entspricht diese kommerzielle Geste zwei Monaten Abonnement.

Darüber hinaus wurde für die betroffenen Strecken ohne Züge und ohne Alternative, insbesondere in Seine-et-Marne, vereinbart, eine ergänzende Geste zu machen, deren Modalitäten noch festgelegt werden müssen.

Die Bedingungen der Entschädigung sind auf der Website mondedommagement.transilien.com angegeben, die seit dem 19. Juni von der SNCF eingerichtet wurde.

Valérie Pécresse beschloss diese Entschädigungsmaßnahmen mit dem Vorstandsvorsitzenden der SNCF und CEO von Épic SNCF Mobilités, Guillaume Pepy, und dem Generaldirektor von SNCF Transilien, Alain Krakovitch. Die so geschlossene Vereinbarung ist das Ergebnis zahlreicher Gespräche zwischen Île-de-France Mobilités und SNCF. Es berücksichtigt auch die Anliegen der Nutzer, die der Präsident am 17. Mai in Anwesenheit von Alain Krakovitch zusammengebracht hat.