Hackathon 2024: Künstliche Intelligenz und Mobilität
Was ist der AI Mobilities Hackathon 2024? Zwei von Île-de-France Mobilités organisierte Tage rund um das Potenzial von KI zur Verbesserung von Mobilitätsdiensten.
Das Ziel? Entwicklung innovativer Ideen und Prototypen , um den Einsatz und die Grenzen von KI in diesem Bereich zu erforschen.
Wann und wo findet der AI Mobilities Hackathon 2024 statt?
Der Hackathon findet am Donnerstag und Freitag, den 21. und 22. November 2024, im Liberté Living-Lab, 9 rue d'Alexandrie (75002, Paris) statt.
Hackathon 2024: Was ist das Programm?
Während dieser zwei Tage wird Île-de-France Mobilités den Teilnehmern neue Daten in einem innovativen technischen Umfeld zur Verfügung stellen.
Sie haben die Wahl, in ein Team mit mehreren Fähigkeiten einzutauchen oder Ihr eigenes bereits gebildetes Team vorzuschlagen. Sie arbeiten gemeinsam an vordefinierten Herausforderungen, an Mobilitätsdaten unter "realen Bedingungen".
Was sind die Herausforderungen?
- Herausforderung 1 - Verbesserung der Zugänglichkeit von Mobilitätsdiensten
- Herausforderung 2 - Aufbau einer Toolbox zur Beschleunigung der Entwicklung von KI zum Nutzen der Nutzer
- Herausforderung 3 - Verbesserung der Prognosen für die Mobilität
- Herausforderung 4 - Personalisierung der Nutzererfahrung digitaler Dienste für den Reisenden
Für jede Herausforderung können die Teilnehmer Entwicklungspfade für eine sparsame KI erkunden, die den Verbrauch technischer Ressourcen auf die richtige Notwendigkeit des vorgeschlagenen Projekts beschränkt. Eine Nüchternheit bei der Verwendung von Daten und Modellen, die in den Dienst der Kreativität bei den vorgeschlagenen Lösungen gestellt wird.
Kann ich mich anmelden und wie kann ich teilnehmen?
Sind Sie ein Fachmann, Experte, Student oder Lernender in den Bereichen Data Science, Datenanalyse, Informationsdesign, Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), Ingenieurwesen oder KI-Entwicklung?
Nehmen Sie an der Challenge teil und nehmen Sie an der gewählten Herausforderung teil, indem Sie sich online registrieren.
Was Sie wissen müssen
- Sie können sich einzeln oder mit anderen anmelden, ohne ein komplettes Team zu haben, aber Sie können auch ein bereits zusammengestelltes Team vorschlagen.
- Eine Bestätigung Ihrer Teilnahme wird Ihnen per E-Mail zugesandt.
Die Voranmeldung ist vom 1. Oktober bis 8. November 2024 möglich.
Bevor Sie kommen: zwei Webinare zur Vorbereitung auf den Hackathon
Bevor Sie am 21. und 22. November 2024 persönlich kommen, werden Sie zu zwei Webinaren eingeladen :
- Donnerstag, 7. November 2024 von 12:00 bis 13:00 Uhr: Hier werden Ihnen die Ressourcen und Daten vorgestellt, die Ihnen während des Hackathons zur Verfügung stehen
- Donnerstag, 14. November von 12:00 bis 13:00 Uhr: um die Teams zusammenzustellen und zu treffen.