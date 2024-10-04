Hackathon 2024: Künstliche Intelligenz und Mobilität

Hackathon 2024: Was ist das Programm?

Während dieser zwei Tage wird Île-de-France Mobilités den Teilnehmern neue Daten in einem innovativen technischen Umfeld zur Verfügung stellen.

Sie haben die Wahl, in ein Team mit mehreren Fähigkeiten einzutauchen oder Ihr eigenes bereits gebildetes Team vorzuschlagen. Sie arbeiten gemeinsam an vordefinierten Herausforderungen, an Mobilitätsdaten unter "realen Bedingungen".

Was sind die Herausforderungen?

Herausforderung 1 - Verbesserung der Zugänglichkeit von Mobilitätsdiensten

- Verbesserung der Zugänglichkeit von Mobilitätsdiensten Herausforderung 2 - Aufbau einer Toolbox zur Beschleunigung der Entwicklung von KI zum Nutzen der Nutzer

- Aufbau einer Toolbox zur Beschleunigung der Entwicklung von KI zum Nutzen der Nutzer Herausforderung 3 - Verbesserung der Prognosen für die Mobilität

- Verbesserung der Prognosen für die Mobilität Herausforderung 4 - Personalisierung der Nutzererfahrung digitaler Dienste für den Reisenden

Für jede Herausforderung können die Teilnehmer Entwicklungspfade für eine sparsame KI erkunden, die den Verbrauch technischer Ressourcen auf die richtige Notwendigkeit des vorgeschlagenen Projekts beschränkt. Eine Nüchternheit bei der Verwendung von Daten und Modellen, die in den Dienst der Kreativität bei den vorgeschlagenen Lösungen gestellt wird.