Was gibt es im April in der Île-de-France zu sehen, zu tun?

Mériel, La Ferté-sous-Jouarre, Paris... In der gesamten Region werden für das verlängerte Wochenende vom 4. bis 6. April 2026 kostenlose Eiersuchen organisiert.

In der Regel für Kinder bis 12 Jahre reserviert, ist der Zugang zu den Schokoladensuchen frei oder nach Reservierung. Kommen Sie mit Ihrer Familie, mit Ihren Körben.

Einige Beispiele für Eiersuchen, die am ersten Aprilwochenende in der Île-de-France organisiert wurden:

Im Parc Chanorier in Croissy-sur-Seine : 4. April

: 4. April Im Parc du Château de Suresnes : 5. April von 10 bis 13 Uhr

: 5. April von 10 bis 13 Uhr In der mittelalterlichen Stadt Provins : vom 5. bis 6. April

: vom 5. bis 6. April Im Innenhof des Château de Nemours : 4. April von 16 bis 18 Uhr

Wenden Sie sich an das Fremdenverkehrsamt oder das Rathaus Ihrer Stadt, um sich nach den in Ihrer Nähe geplanten Veranstaltungen zu erkundigen, oder konsultieren Sie die Liste der Eiersuchen in der Île-de-France.