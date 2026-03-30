Was gibt es im April in der Île-de-France zu sehen, zu tun?
#1. Osterwochenende: kostenlose Eiersuche in der gesamten Île-de-France
Mériel, La Ferté-sous-Jouarre, Paris... In der gesamten Region werden für das verlängerte Wochenende vom 4. bis 6. April 2026 kostenlose Eiersuchen organisiert.
In der Regel für Kinder bis 12 Jahre reserviert, ist der Zugang zu den Schokoladensuchen frei oder nach Reservierung. Kommen Sie mit Ihrer Familie, mit Ihren Körben.
Einige Beispiele für Eiersuchen, die am ersten Aprilwochenende in der Île-de-France organisiert wurden:
- Im Parc Chanorier in Croissy-sur-Seine : 4. April
- Im Parc du Château de Suresnes : 5. April von 10 bis 13 Uhr
- In der mittelalterlichen Stadt Provins : vom 5. bis 6. April
- Im Innenhof des Château de Nemours : 4. April von 16 bis 18 Uhr
Wenden Sie sich an das Fremdenverkehrsamt oder das Rathaus Ihrer Stadt, um sich nach den in Ihrer Nähe geplanten Veranstaltungen zu erkundigen, oder konsultieren Sie die Liste der Eiersuchen in der Île-de-France.
#2. Europäische Tage des Kunsthandwerks: Entdeckung der französischen Handwerkskunst
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Die Anfang der 2000er Jahre ins Leben gerufenen Europäischen Tage des Kunsthandwerks stellen vom 7. bis 12. April 2026 das Handwerk in ganz Frankreich und Europa ins Rampenlicht.
Das Ziel? Eine bessere Kenntnis und Anerkennung von 281 Kunsthandwerken wie: Keramik, Siebdruck, Lederwaren, Restaurierung von Kunstwerken oder Glaswaren.
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des Kunsthandwerks in der Île-de-France
Hunderte von Orten organisieren eine Woche lang Animationen, Ausstellungen, Workshops, Treffen und Tage der offenen Tür: immer kostenlos und / oder auf Reservierung.
Wie kann man davon profitieren?
Die Journées des Métiers d'Art finden vom 7. bis 12. April 2026 statt: Besuchen Sie die Website, um eine Liste der Veranstaltungen in Ihrer Nähe zu finden.
#3. Ausstellung The Beat Goes On: Tauchen Sie ein in das Herz der Party
Die Clubbing-Kultur (Party, nachts, in einem Club) ist nicht nur eine modische Jugendsache. Überall auf der Welt haben sich ganze Generationen durch den Akt des Feierns ausgedrückt und drücken sich aus.
Als wahres soziales, künstlerisches und politisches Phänomen (geboren in den 1970er Jahren in New York) ist Clubbing heute auf allen Kontinenten präsent.
Von São Paulo nach Paris, von den 1970er Jahren bis heute
Die Ausstellung The Beat Goes On am Quai de la Photo (schwimmendes Kunstzentrum für zeitgenössische Fotografie) blickt zurück auf mehr als fünf Jahrzehnte Nacht, Party und Musik, über Kontinente hinweg und hinter den Linsen von einem Dutzend Fotografen.
Ausstellung: praktische Informationen
Quai de la Photo, 9 port de la Gare, Paris 13
- Mittwoch bis Sonntag von 12:00 bis 12:00 Uhr
- Die Ausstellung endet am 24. April 2026
Wie kommt man mit dem Transport dorthin?
- Metro 6 : Quai de la Gare
- Metro 5, 10 und RER C : Gare d'Austerlitz
- Metro 6 und 14 : Bercy
#4. Erleben Sie den Beginn des Frühlings in Conflans-Sainte-Honorine
Conflans-Sainte-Honorine ist eine kleine Stadt im Departement Yvelines am Rande des Val-d'Oise. Etwa 36.000 Einwohner leben dort, am Zusammenfluss von Oise und Seine (dem Ort, an dem sich die beiden Flüsse treffen), direkt am Wasser.
Seine strategische Lage an der Kreuzung von Flüssen macht es zur französischen Hauptstadt der Binnenschifffahrt : des Flussgütertransports. Es gibt sogar ein Internat für die Kinder von Schiffern (diejenigen, die die Boote fahren).
Was kann man im April in Conflans-Sainte-Honorine unternehmen?
Für diesen Monat April ist Conflans-Sainte-Honorine ein perfekter Zwischenstopp, um den Frühling zu genießen, der sich in der Île-de-France niederlässt.
- Spazieren Sie an den Kais entlang : Halten Sie am Ufer oder auf der Terrasse an und beobachten Sie die Parade der Boote (zwischen dem Quai de la République und dem Hafen Saint-Nicolas erzählen die festgemachten Boote eine ganze Geschichte: alte Schlepper, bewohnte Lastkähne, atypische Boote, Restaurants, Cafés und sogar die Kirche der Schiffer ... auf einem Hausboot natürlich!).
- Besuchen Sie den Parc du Prieuré : Ausgestattet mit Spielen für Kinder, einem Taubenschlag und einem schönen neoklassizistischen Pavillon, bietet er einen atemberaubenden Blick auf das Seine-Tal.
- Schlendern Sie durch die Altstadt : Folgen Sie vom Place Fouillère aus den alten Kopfsteinpflasterstraßen, Sie stoßen auf den Montjoie-Turm, die Festung an der Spitze der Stadt, die romanisch-gotische Kirche Saint-Maclou und charmante lokale Geschäfte.
Wie komme ich mit dem Transport nach Conflans-Sainte-Honorine?
Linie J : Bahnhof Conflans-Sainte-Honorine + 10 Minuten zu Fuß, um die Ufer zu erreichen
Zusammenfassend: Was kann man im April in der Île-de-France unternehmen?
- Jagen Sie Gourmet-Eier als Familie
- Entdecken Sie das französische Know-how bei den Journées des Métiers d'Art
- Tauchen Sie ein in das Herz der Party mit der Ausstellung The Beat Goes On
- Begrüßen Sie die ersten Frühlingssonnen in Conflans-Sainte-Honorine
Gute Entdeckungen und nächsten Monat für Ideen für Frühlingsausflüge, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall in der Île-de-France erreichbar sind.