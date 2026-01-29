Was gibt es im Februar in Île-de-France zu sehen, zu tun?
Micro-Folie: ein kostenloses Kulturprogramm, das allen in Seine-Saint-Denis offen steht
Spricht Sie Les Micro-Folies an?
Diese vom Kulturministerium unterstützte Initiative bietet ein kostenloses Programm , das Sie mit Ihrer Familie entdecken können :
- Kreative Workshops und digitale Einführungen
- Kulturkonferenzen und digitale Museumsführungen
- Vorführungen und Live-Shows
Micro-Folie in Seine-Saint-Denis: Zwei Kollegen öffnen ihre Türen für Neugierige
Wenn Micro-Folie überall in Frankreich und der Île-de-France existiert, sind es für den Monat Februar Micro-Folies in Seine-Saint-Denis , über die wir mit Ihnen sprechen wollten.
Bis Anfang März bieten zwei Colleges jeden Mittwoch und Samstag kostenlose Programme (manchmal nach Reservierung) an.
Die Orte und wie kommt man dorthin?
- Anatole France College, 49 Avenue Georgette Bach, Les Pavillons-sous-Bois
> Steigen Sie am Bahnhof Drancy der RER B aus
- Das Niki College von Saint-Phalle, 36 rue Anatole France, La Courneuve
> Steigen Sie in Danton mit der Straßenbahn T1 oder am Bahnhof La Courneuve am 8. Mai 1945 der Metrolinie 7 aus
Asiatisches Neujahr: Paraden, Unterhaltung und Gourmetmärkte in der gesamten Île-de-France
Was ist das Mondneujahr?
Jedes Jahr zwischen Januar und März (je nach Kultur) ist das Mondneujahr.
Ein großer Feiertag, der in mehreren asiatischen Kulturen gefeiert wird und den Beginn eines neuen Jahres markiert (nach dem Mondkalender).
Es ist ein festlicher Moment der Erneuerung und des Zusammenkommens, unterbrochen von großen Märkten, Dekorationen, kostümierten Paraden und Laternenabwürfen, die überall in der Île-de-France erlebt werden können.
Wo kann man das Mondneujahr in der Île-de-France feiern?
Ob es sich um Folgendes handelt:
- In Nogent-sur-Marne, im Pavillon Baltard für einen Markt und Unterhaltung am 14. Februar
- Entlang des Boulevard de Belleville in Paris, am 19. Februar für einen riesigen gastronomischen Markt zwischen den U-Bahn-Stationen Ménilmontant und Couronnes
- In Triel-sur-Seine, am 14. Februar für eine farbenfrohe Parade, ein Feuerwerk, Shows und Unterhaltung ab 17:15 Uhr
- Oder in Aubervilliers, am 19. Februar für eine Parade in Kostümen, Workshops und Gourmetstände auf dem Place de l'Hôtel de Ville...
Überall in der Region prägen Animationen den Monat Februar!
Das Arboretum de la Vallée-aux-Loups: eine Naturprobe aus aller Welt
Um an einem originellen Ort frische Luft zu schnappen, besuchen Sie das Arboretum de la Vallée-aux-Loups in Châtenay-Malabry.
Auf fast 13 Hektar bietet dieser einzigartige Landschaftsgarten schöne Spaziergänge inmitten einer botanischen Sammlung aus der ganzen Welt.
Wenn Sie die Wege entlang schlendern, können Sie Themengärten – wie den Obstgarten oder den Kastaniengarten – sowie seltene Bäume wie die berühmte Atlas-Trauerblauzeder bewundern, die über 130 Jahre alt ist!
Praktische Informationen
Arboretum de la Vallée-aux-Loups
102 rue de Chateaubriand, 92290 in Châtenay-Malabry
- Nehmen Sie den RER B bis Robinson und dann den Bus 14 bis zur Haltestelle Arboretum
- Täglich geöffnet
- Freier Zugang
Wiedereröffnung des Museums des romantischen Lebens: ein künstlerischer Zeitsprung
Das Museum des romantischen Lebens wird nach einer Renovierung am 14. Februar 2026 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Eingebettet in ein wunderschönes Gebäude im 9. Arrondissement von Paris, ist das Museum von einem wunderschönen Garten und einem Rosengarten umgeben!
Das Museum des romantischen Lebens ist kostenlos (für seine ständige Sammlung) undlässt Sie in die Welt der Romantik des neunzehnten Jahrhunderts eintauchen, zwischen Gemälden großer Meister, Poesie, Literatur und antiken Möbeln.
Praktische Informationen
Museum des romantischen Lebens, 16 rue Chaptal, 75009 Paris
- Dienstag bis Sonntag, 10 – 18 Uhr (montags geschlossen)
- Freier Eintritt in die ständigen Sammlungen
- Haltestelle Pigalle (Metro 12 oder 2) oder Haltestelle Saint-Georges (Metro 12)
- Der gute Bonusplan für Fans von Histoire de France: Das größte napoleonische Treffen in Nordfrankreich findet am 14. und 15. Februar 2026 statt. Mehr als 500 europäische Reenactors lassen die Schlacht von Montereau von 1814 in Lebensgröße wieder aufleben!