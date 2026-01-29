Was gibt es im Februar in Île-de-France zu sehen, zu tun?

Micro-Folie: ein kostenloses Kulturprogramm, das allen in Seine-Saint-Denis offen steht

Micro-folie in Seine-Saint-Denis bietet digitale Museumsführungen an
Die Micro-Folies organisieren auch kreative Workshops: Einführung in das Schreiben, Anpassen von Accessoires, Erstellen eines Podcasts, es ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei!
Les Micro-Folies sind auch FabLabs: Workshops, um auf spielerische Weise digitale Technologie zu lernen und zu erleben
Ein kreativer Workshop rund um Pflanzen für die Micro-Folies von Seine-Saint-Denis
Das Micro-Folies-Museum: ein digitaler Rundgang durch mehr als 500 Werke der Schönen Künste © Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis

Spricht Sie Les Micro-Folies an?

Diese vom Kulturministerium unterstützte Initiative bietet ein kostenloses Programm , das Sie mit Ihrer Familie entdecken können :

  • Kreative Workshops und digitale Einführungen
  • Kulturkonferenzen und digitale Museumsführungen
  • Vorführungen und Live-Shows

Micro-Folie in Seine-Saint-Denis: Zwei Kollegen öffnen ihre Türen für Neugierige

Wenn Micro-Folie überall in Frankreich und der Île-de-France existiert, sind es für den Monat Februar Micro-Folies in Seine-Saint-Denis , über die wir mit Ihnen sprechen wollten.

Bis Anfang März bieten zwei Colleges jeden Mittwoch und Samstag kostenlose Programme (manchmal nach Reservierung) an.

Die Orte und wie kommt man dorthin?

  • Anatole France College, 49 Avenue Georgette Bach, Les Pavillons-sous-Bois
    > Steigen Sie am Bahnhof Drancy der RER B aus
  • Das Niki College von Saint-Phalle, 36 rue Anatole France, La Courneuve
    > Steigen Sie in Danton mit der Straßenbahn T1 oder am Bahnhof La Courneuve am 8. Mai 1945 der Metrolinie 7 aus

Asiatisches Neujahr: Paraden, Unterhaltung und Gourmetmärkte in der gesamten Île-de-France

© Valerii Shtykalo - Parade zum Mondneujahr auf den Champs Elysées in Paris Anfang Februar 2025
Parade zum Mondneujahr auf den Champs Elysées in Paris Anfang Februar 2025 © Valerii Shtykalo

Was ist das Mondneujahr?

Jedes Jahr zwischen Januar und März (je nach Kultur) ist das Mondneujahr.

Ein großer Feiertag, der in mehreren asiatischen Kulturen gefeiert wird und den Beginn eines neuen Jahres markiert (nach dem Mondkalender).

Es ist ein festlicher Moment der Erneuerung und des Zusammenkommens, unterbrochen von großen Märkten, Dekorationen, kostümierten Paraden und Laternenabwürfen, die überall in der Île-de-France erlebt werden können.

Wo kann man das Mondneujahr in der Île-de-France feiern?

Ob es sich um Folgendes handelt:

  • In Nogent-sur-Marne, im Pavillon Baltard für einen Markt und Unterhaltung am 14. Februar
  • Entlang des Boulevard de Belleville in Paris, am 19. Februar für einen riesigen gastronomischen Markt zwischen den U-Bahn-Stationen Ménilmontant und Couronnes
  • In Triel-sur-Seine, am 14. Februar für eine farbenfrohe Parade, ein Feuerwerk, Shows und Unterhaltung ab 17:15 Uhr
  • Oder in Aubervilliers, am 19. Februar für eine Parade in Kostümen, Workshops und Gourmetstände auf dem Place de l'Hôtel de Ville...

Überall in der Region prägen Animationen den Monat Februar!

Das Arboretum de la Vallée-aux-Loups: eine Naturprobe aus aller Welt

Unter der Trauerzeder des Arboretums der Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups in Châtenay-Malabry © CD92/Julia Brechler

Um an einem originellen Ort frische Luft zu schnappen, besuchen Sie das Arboretum de la Vallée-aux-Loups in Châtenay-Malabry.

Auf fast 13 Hektar bietet dieser einzigartige Landschaftsgarten schöne Spaziergänge inmitten einer botanischen Sammlung aus der ganzen Welt.

+ de 500 espèces d'arbres et d'arbustes venus du monde entier

Wenn Sie die Wege entlang schlendern, können Sie Themengärten – wie den Obstgarten oder den Kastaniengarten – sowie seltene Bäume wie die berühmte Atlas-Trauerblauzeder bewundern, die über 130 Jahre alt ist!

Praktische Informationen

Arboretum de la Vallée-aux-Loups

102 rue de Chateaubriand, 92290 in Châtenay-Malabry

  • Nehmen Sie den RER B bis Robinson und dann den Bus 14 bis zur Haltestelle Arboretum
  • Täglich geöffnet
  • Freier Zugang

Wiedereröffnung des Museums des romantischen Lebens: ein künstlerischer Zeitsprung

Die Teestube Rose Bakery und ihr schönes Glasdach des Museums des romantischen Lebens
Blick auf ein Buntglasfenster vom Museum des romantischen Lebens
Arie Johannes Lamme, Atelier von Ary Scheffer, rue Chaptal, 1856, Öl auf Leinwand. Eines der Werke, die es in der ständigen Sammlung des Museums des romantischen Lebens zu entdecken gilt.
Pierre Delorme, Poalo und Francesca, Öl auf Leinwand, um 1820. Eines der Werke, die es in der ständigen Sammlung des Museums des romantischen Lebens zu entdecken gilt.
Die Teestube Rose Bakery und ihr schönes Glasdach des Museums des romantischen Lebens
Blick auf ein Buntglasfenster vom Museum des romantischen Lebens
Arie Johannes Lamme, Atelier von Ary Scheffer, rue Chaptal, 1856, Öl auf Leinwand. Eines der Werke, die es in der ständigen Sammlung des Museums des romantischen Lebens zu entdecken gilt.
Pierre Delorme, Poalo und Francesca, Öl auf Leinwand, um 1820. Eines der Werke, die es in der ständigen Sammlung des Museums des romantischen Lebens zu entdecken gilt.

Die Teestube Rose Bakery und ihr schönes Glasdach des Museums des romantischen Lebens © Nicolas Mathéus

Das Museum des romantischen Lebens wird nach einer Renovierung am 14. Februar 2026 wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Eingebettet in ein wunderschönes Gebäude im 9. Arrondissement von Paris, ist das Museum von einem wunderschönen Garten und einem Rosengarten umgeben!

Das Museum des romantischen Lebens ist kostenlos (für seine ständige Sammlung) undlässt Sie in die Welt der Romantik des neunzehnten Jahrhunderts eintauchen, zwischen Gemälden großer Meister, Poesie, Literatur und antiken Möbeln.

Praktische Informationen

Museum des romantischen Lebens, 16 rue Chaptal, 75009 Paris

  • Dienstag bis Sonntag, 10 – 18 Uhr (montags geschlossen)
  • Freier Eintritt in die ständigen Sammlungen
  • Haltestelle Pigalle (Metro 12 oder 2) oder Haltestelle Saint-Georges (Metro 12)

Zusammenfassend: Was kann man im Februar in der Île-de-France unternehmen?

  1. Genießen Sie das Micro-Folies-Programm in Seine-Saint-Denis
  2. Feiern Sie das Mondneujahr in der Île-de-France
  3. Spazieren und bestaunen Sie das Arboretum de la Vallée-aux-Loups
  4. Genießen Sie die Wiedereröffnung des Museums des romantischen Lebens
  5. Der gute Bonusplan für Fans von Histoire de France: Das größte napoleonische Treffen in Nordfrankreich findet am 14. und 15. Februar 2026 statt. Mehr als 500 europäische Reenactors lassen die Schlacht von Montereau von 1814 in Lebensgröße wieder aufleben!