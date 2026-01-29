Was gibt es im Februar in Île-de-France zu sehen, zu tun?

Spricht Sie Les Micro-Folies an?

Diese vom Kulturministerium unterstützte Initiative bietet ein kostenloses Programm , das Sie mit Ihrer Familie entdecken können :

Kreative Workshops und digitale Einführungen

Kulturkonferenzen und digitale Museumsführungen

Vorführungen und Live-Shows

Micro-Folie in Seine-Saint-Denis: Zwei Kollegen öffnen ihre Türen für Neugierige

Wenn Micro-Folie überall in Frankreich und der Île-de-France existiert, sind es für den Monat Februar Micro-Folies in Seine-Saint-Denis , über die wir mit Ihnen sprechen wollten.

Bis Anfang März bieten zwei Colleges jeden Mittwoch und Samstag kostenlose Programme (manchmal nach Reservierung) an.

Die Orte und wie kommt man dorthin?