Was gibt es im Dezember in Île-de-France zu sehen, zu tun?

+ 100 ungewöhnliche Stücke erzählen die (wahre) Geschichte von Fälschungen und Fälschern im Laufe der Jahrhunderte

Was haben ein von Vercingetorix signierter Pass, ein Brief von Kleopatra an Julius Cäsar und eine ausgestopfte Meerjungfrau gemeinsam?

Sie alle können Sie in der Ausstellung " Fälschungen und Fälscher - Vom Mittelalter bis heute " im Moment und bis zum 2. Februar 2026 im Nationalarchiv entdecken.

Was gibt es in der Ausstellung zu sehen?

Die Entschlüsselung von Geschichten von Fälschungen und erstaunlichen Fälschern, von der Dreyfus-Affäre bis zu Indiana Jones.

Perfekt, um zu verstehen, dass Fake News und Desinformation lange vor den sozialen Netzwerken existierten...

Und als Bonus?