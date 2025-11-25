Was gibt es im Dezember in Île-de-France zu sehen, zu tun?
Unsere vier Empfehlungen für Dezember 2025
Viele von uns halten Winterschlaf und warten darauf, dass die Grade steigen. Aber gute Ideen für Ausflüge haben nie Angst vor der Kälte.
Um den Winteranfang optimal zu nutzen, gibt es diesen Monat wieder kostenlose Aktivitäten in der Île-de-France.
Entwirren Sie das Wahre vom Falschen mit der Ausstellung "Fälschungen und Fälscher" im Nationalarchiv
Bild 1 von 4
+ 100 ungewöhnliche Stücke erzählen die (wahre) Geschichte von Fälschungen und Fälschern im Laufe der Jahrhunderte
Was haben ein von Vercingetorix signierter Pass, ein Brief von Kleopatra an Julius Cäsar und eine ausgestopfte Meerjungfrau gemeinsam?
Sie alle können Sie in der Ausstellung " Fälschungen und Fälscher - Vom Mittelalter bis heute " im Moment und bis zum 2. Februar 2026 im Nationalarchiv entdecken.
Was gibt es in der Ausstellung zu sehen?
Die Entschlüsselung von Geschichten von Fälschungen und erstaunlichen Fälschern, von der Dreyfus-Affäre bis zu Indiana Jones.
Perfekt, um zu verstehen, dass Fake News und Desinformation lange vor den sozialen Netzwerken existierten...
Und als Bonus?
- Vier Kunstinstallationen zu Fake News in den raffinierten barocken Salons des Hôtel de Soubise (in dem die Ausstellung zu sehen ist)
- Workshops der Banque de France (samstags und sonntags): um die TRI-Methode zu erlernen, die es ermöglicht, gefälschte Banknoten zu erkennen
- Kostenlose Konferenzen : Fall von Kristallschädeln, Fake News mit AFP ausspülen: Es ist für jeden etwas dabei
Praktische Informationen
- Bis 2. Februar 2026
- Montag bis Freitag : 10 – 17:30 Uhr / Samstag und Sonntag: 14 – 19 Uhr
- Eintritt frei
Wie kommt man dorthin?
Museum des Nationalarchivs – Hôtel de Soubise
60 rue des Francs-Bourgeois, 75003 Paris
- Metro 1 : Saint-Paul oder Hôtel-de-Ville
- Metro 11 : Rambuteau
Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt in Provins: Ändern Sie die Zeiten für ein Wochenende
Bild 1 von 5
Was wäre, wenn Sie dieses Jahr den klassischen Weihnachtsmarkt gegen eine originellere Version eintauschen würden?
Richtung Provins, eine mittelalterliche Stadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, für ihre 14. Ausgabe des mittelalterlichen Weihnachtsmarktes.
Was kann man auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt von Provins unternehmen?
- Straßenaufführungen : Jongleure, mittelalterliche Musiker und Feuershows
- Kostenlose Aktivitäten für Kinder : Holzspiele, mittelalterliche Kämpfe, Bogenschießen, Eisbahn und kreative Workshops
- Kunsthandwerksmarkt : Lederarbeiten, Schmieden, Töpfern, Kalligraphie, Konditorei... das Know-how der Vorfahren wird an den Ständen von Provins hervorgehoben
- Nachtbeleuchtung am Samstag!
Praktische Informationen
- Samstag, 13 . und Sonntag, 14. Dezember 2025
- Samstag: 11 – 22 Uhr / Sonntag: 10 – 18 Uhr
- Eintritt frei
Wie kommt man dorthin?
Der Markt erstreckt sich über drei Plätze der mittelalterlichen Stadt : den Place du Châtel, den Place Saint Quiriace und den Cour de l'École.
- Um dorthin zu gelangen, steigen Sie am Bahnhof Provins der Transilien-Linie P aus.
Forêt de Carnelle: frischer Wind nur 25 km von Paris entfernt
Der Wald von Carnelle
Bild 1 von 4
Besuchen Sie den Nationalwald von Carnelle und seine jahrhundertealten Eichen im Val-d'Oise.
Auf der Tagesordnung?
- Schöne Waldwege
- Majestätische Kastanienbäume
- Ein See und sein kleiner Teich
- Ein erstaunliches prähistorisches Erbe (Monolithen nicht weniger).
Sein kleines +? Ein höchster Punkt mit 210 Metern Höhe, der einen außergewöhnlichen Blick auf das gesamte Departement bietet.
Welcher Route sollten Sie für Ihre Wanderung folgen?
Es gibt kilometerlange markierte Wanderwege für alle Arten von Wanderern.
Die Wanderrouten sind zahlreich im Internet und in Wanderanwendungen!
Unsere Empfehlung? Die Zug-Zug-Schleife auf der Linie H
Nehmen Sie den Transilien H und steigen Sie am Bahnhof Persan-Beaumont aus, durchqueren Sie den Wald und verlassen Sie den Bahnhof Presles - Courcelles , immer noch auf der Linie H.
Street Art Avenue: eine Open-Air-Galerie entlang des Canal Saint-Denis
Bild 1 von 3
Was wäre, wenn Ihre nächste Ausstellung in Turnschuhen entlang eines Kanals besucht würde?
Besuchen Sie die Street Art Avenue, eine Open-Air-Galerie für urbane Kunst, die sich über mehr als 4 km entlang des Canal Saint-Denis vom Stade de France bis zur Porte de la Villette erstreckt.
Mehr als 50 monumentale Fresken (Graffiti, Schablonen, Collagen oder riesige Fresken), die von französischen und internationalen Künstlern signiert wurden, verwandeln die Ufer in ein kostenloses Museum, das für alle zugänglich ist.
Jedes Jahr vervollständigen neue Werke den Kurs!
Wie kann man sie besuchen?
In völliger Autonomie und es ist kostenlos!
Machen Sie den Besuch zu Fuß oder mit dem Fahrrad entlang des Ufers in Ihrem eigenen Tempo.
- Holen Sie sich die Broschüre kostenlos in der Agence de Plaine Commune (1 rue de la République, Saint-Denis)
- Oder orientieren Sie sich mit der Online-Version
Wie kommt man dorthin?
Canal Saint-Denis von Saint-Denis nach Paris (Porte de la Villette)
Auf der Seite von Saint-Denis:
- RER B und D: La Plaine - Stade de France
- Metro 13: Saint-Denis - Porte de Paris
Auf der Pariser Seite:
- Metro 7: Corentin Cariou
- Straßenbahn T3b: Kanal Saint-Denis
Zusammengefasst: Was kann man im Dezember in Paris und seiner Region unternehmen?
- Schärfen Sie Ihr kritisches Denken mit der Ausstellung Faux et faussaires im Nationalarchiv
- Machen Sie eine Zeitreise auf dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt von Provins am 13. und 14. Dezember 2025
- Frische Luft im Wald von Carnelle im Val-d'Oise
- Schlendern Sie die Street Art Avenue am Canal Saint-Denis entlang
Gute Entdeckung! Wir sagen es Ihnen nächsten Monat für Ideen für Winterausflüge, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Île-de-France erreichbar sind.