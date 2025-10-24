Was gibt es im November in der Île-de-France zu sehen, zu tun?
Unsere vier Empfehlungen vom November 2025
Um Paris und seine Region zu genießen, ist es immer der richtige Zeitpunkt.
Um das Beste aus dem Monat November zu machen, haben wir vier Ideen für Ausflüge für Ihre Novemberwochenenden ausgewählt, die nach heißer Schokolade, fallenden Blättern und einem Spaziergang für die grauen Tage riechen.
Nehmen Sie die Schals und Mäntel heraus: Hier sind wir wieder für Ideen für Ausflüge in der Île-de-France.
Weihnachtsmarkt von La Défense: Eisbahn, Geschenke und Unterhaltung unter der Grande Arche
Bild 1 von 5
Jedes Jahr verwandelt sich der Platz vor La Défense in ein Weihnachtsdorf.
Sie fragen sich, was Sie im November mit Ihrer Familie unternehmen können? Auf den mehr als 13.000 m² der Esplanade befinden sich 200 Chalets, in denen Handwerker, Schöpfer und Produzenten aus ganz Frankreich ihre handwerklichen Produkte, Dekorationen, Spielzeuge und Gourmetspezialitäten anbieten.
Besuchen Sie den größten Weihnachtsmarkt der Île-de-France
Der Eintritt zum Markt ist vom 13. November bis 28. Dezember 2025 kostenlos.
Was kann man auf dem Weihnachtsmarkt von La Défense unternehmen?
- Genießen Sie die Eisbahn im Freien am Fuße der Grande Arche
- Spazieren Sie nach Einbruch der Dunkelheit mitten durch die Illuminationen
- Besuchen Sie Unterhaltung und Straßenaufführungen
- Nehmen Sie an kreativen Workshopsfür Kinder teil
Und was ist mit Köstlichkeiten?
Die Essensstände bieten eine große Auswahl an Spezialitätenzwischen Glühwein*, savoyischem Raclette, elsässischen Brezeln, Schweizer Fondue sowie kreolischer und Quebecer Küche.
Wie kommt man dorthin?
Parvis de La Défense – Grande Arche,
- Metrolinie 1 : La Défense
- RER A und E : La Défense - Grande Arche
- Straßenbahn T2 : La Défense - Grande Arche
Puces de Saint-Ouen: Verbringen Sie einen Tag auf dem größten Antiquitätenmarkt der Welt
Bild 1 von 4
Willkommen auf dem Flohmarkt von Saint-Ouen.
Nur einen Steinwurf von Paris entfernt, in der Rue des Rosiers in Saint-Ouen-sur-Seine, verbirgt sich eine der wichtigsten Aktivitäten im Osten der Ile-de-France.
- Außergewöhnliche Designmöbel
- Vintage Couturier Kleider
- Antiquitäten und Artefakte aus aller Welt
- Antiquitätenspielzeug, Bücher und Schallplatten
- Postkarten, Flohmärkte und ungewöhnliche Objekte....
Zwischen den belebten Straßen, den überdachten Märkten, den mythischen Cafés (wie La Chope des Puces oder dem Café Paul Bert) und den verschiedenen "Puciers" : Die Menschen kommen hierher, um zu jagen, spazieren zu gehen oder einen Kaffee in einer zeitlosen Atmosphäre zu trinken.
Wie kommt man zu den Puces de Saint-Ouen?
Der Flohmarkt von Saint-Ouen befindet sich zwischen der Porte de Clignancourt und der Rue des Rosiers in Saint-Ouen:
- Metro 4 - Straßenbahn T3b : Porte de Clignancourt
- Metro 13 : Garibaldi
- Metro 14 : Rathaus von Saint-Ouen (+ 15 Minuten zu Fuß)
Praktische Informationen
Der Eintritt in die Flöhe ist frei.
Märkte und Trödler sind von Samstag bis Montag geöffnet : Samstag & Sonntag 10 – 18 Uhr, Montag 11 – 17 Uhr.
Roussard Festival: Urban Art lässt sich in der Poste du Louvre nieder
Bild 1 von 4
Möchten Sie einen kostenlosen kulturellen Ausflug in Paris?
Zum dritten Mal in Folge verwandelt die Galerie d'art Roussarddas prächtige Glasgebäude von La Poste du Louvre in einen riesigen Ausstellungs-, Kreations- und Begegnungsraum im Herzen von Paris.
Auf der Tagesordnung?
- 9 Tage Festival
- 17 Künstler ausgestellt
- 12 Künstler eingeladen, Werke inmitten der Besucher zu schaffen (Live-Painting)
Ein kostenloses Festival, das vom 15. bis 23. November 2025 für alle offen ist.
Wie kommt man dorthin?
Um zur Poste du Louvre in der Rue du Louvre 48, Paris 1er, zu gelangen, steigen Sie an der Haltestelle Châtelet-Les-Halles aus:
- U-Bahn : 1, 4, 7, 11, 14
- RER : A, B, D
- Und viele Buslinien
Hochthronwanderung im Chevreuse-Tal
Bild 1 von 6
Wo kann man im November in der Nähe von Paris spazieren gehen?
Besuchen Sie das Chevreuse-Tal, die grüne Lunge der südlichen Ile-de-France, für einen Herbstspaziergang, nur 30 Minuten von Paris entfernt und immer noch in der Île-de-France.
Auf der Tagesordnung?
Wege im Wald, Lichtungen, kleine Dörfer und Ausblicke auf das Tal vom sehr hohen Viaduc des Fauvettes (sehr beliebt bei Kletterfans mit seinen 30 Metern Höhe).
Welcher Route sollten Sie für Ihre Wanderung folgen?
Mehrere Kurse sind möglich, je nach Ihren Wünschen und Ihren Fähigkeiten des Tages. Ruhige Fahrt oder sportlichere Schleife, Sie haben die Wahl.
Sie finden viele Beispiele für Online-Routen.
Pssst
Denken Sie daran , gute Schuhe mitzubringen : Einige Passagen können je nach Jahreszeit schlammig oder rutschig sein.
Wie kommt man dorthin?
Die Abfahrten Ihrer Wanderungen können von der RER B-Station in Bures-sur-Yvette erfolgen.
Zusammengefasst: Welche Herbstaktivitäten gibt es im November in Paris und Umgebung?
- Ein Wochenendausflug, um Weihnachten vor der Zeit auf dem Weihnachtsmarkt von La Défense zu feiern
- Nehmen Sie am Roussard-Festival in der Poste du Louvre teil
- Schlendern Sie über den Flohmarkt von Saint-Ouen
- Wandern Sie auf dem Fauvettes-Viadukt im Chevreuse-Tal
Gute Entdeckung! Wir sagen es Ihnen nächsten Monat für Ideen für Winterausflüge, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der Île-de-France erreichbar sind.
*Alkoholmissbrauch ist gefährlich für die Gesundheit, in Maßen konsumieren