Was gibt es im November in der Île-de-France zu sehen, zu tun?

Unsere vier Empfehlungen vom November 2025

Um Paris und seine Region zu genießen, ist es immer der richtige Zeitpunkt.

Um das Beste aus dem Monat November zu machen, haben wir vier Ideen für Ausflüge für Ihre Novemberwochenenden ausgewählt, die nach heißer Schokolade, fallenden Blättern und einem Spaziergang für die grauen Tage riechen.

Nehmen Sie die Schals und Mäntel heraus: Hier sind wir wieder für Ideen für Ausflüge in der Île-de-France.