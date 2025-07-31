Was gibt es im August in der Île-de-France zu sehen, zu tun?
Unsere vier Empfehlungen vom August 2025
Um Ihnen zu helfen, die Île-de-France das ganze Jahr über (wirklich) zu erkunden, teilen wir jeden Monat vier Empfehlungen.
Mythische Orte, wie kleine versteckte Nuggets. Was haben sie gemeinsam? Sie sind alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Markieren Sie Ihre Kalender, es geht los.
Kultur: Betreten Sie die Animationsfilmfabrik in Gentilly
Bild 1 von 5
Ein kultureller Ausflug, kühl und ohne Grundkosten: Er ist diesen Sommer in Gentilly im Lavoir Numérique (RER B) möglich. Bis zum 17. August lädt Sie die Ausstellung "Hinter der Leinwand, die Fabrik des Animationsfilms" ein, kostenlos alle Phasen der Erstellung eines Animationsfilms zu entdecken, von der ersten Skizze bis zum endgültigen Bild.
Auf dem Programm: Storyboards, Modelle, Essays, Sets, Arbeiten von Schülern der Georges-Méliès-Schule und ein neuer Kurzfilm in Stop-Motion, der speziell für die Ausstellung gedreht wurde. Genug, um in eine Welt zwischen Handwerk und Technologie einzutauchen, die für alle zugänglich ist, ohne durch die Kasse zu gehen.
Wie kommt man dorthin?
4 rue de Freiberg, 94250, Gentilly:
- RER B - Station "Gentilly"
- Metrolinie 14 - Station "Hôpital Bicêtre"
- Straßenbahn T3a - Station "Stade Charléty"
Spaziergang: Wandern im Wald von Sénart
Wir haben wie ein Verlangen nach Frische, oder? Kommen Sie, wir springen in die RER D, Richtung Brunoy und den wunderschönen Wald von Sénart, für eine Wanderung von 14 bis 18 km (je nach Tagesform).
Auf dem Programm steht ein halber Tag zwischen majestätischen Bäumen, romantischen Teichen und Spaziergängen entlang der Ufer von Yerres und der Seine zum Bahnhof Ris-Orangis.
Praktische Informationen
- Zugang : Bahnhof Brunoy (RER D), Rückfahrt über den Bahnhof Ris-Orangis (RER D)
- Dauer der Wanderung : ca. 4 Stunden
Kulturerbe: Machen Sie eine Zeitreise in Elisabethville, dem vergessenen Paris-Plage der 1920er Jahre
Man kann es sich fast wie aus einem alten Roman vorstellen: Elisabethville ist ein Flussbadeort, der sich über die Gemeinden Épône und Aubergenville (Yvelines) erstreckt. Es wurde 1928 gegründet und als "Paris-Plage" für Pariser Familien gedacht, die Grün brauchen. Das Ergebnis? Eine von englischen Vorbildern inspirierte Gartenstadt mit Sternengrundriss, Art-Deco-Villen und Straßen mit blumigen Namen. Und ein Name als Hommage an die Königin der Belgier, Elisabeth, für das schicke Detail.
Zwischen der Seine und den Retro-Pavillons stoßen wir noch heute auf ruhige Gassen, die zu den Ufern führen, weit weg vom Trubel der Stadt. Aber es war nicht nur eine Postkarte: In den 1950er Jahren ließ sich der Hersteller Renault nebenan nieder, und mit der Fabrik wurde die Unterteilung Zehrfuss geboren. Gebäude auf Stelzen, signiert vom gleichen Architekten wie der Hauptsitz der Unesco in Paris (Bernard Zehrfuss), entworfen für die Unterbringung der Arbeiter.
Was Sie dort tun werden: ein kühler Spaziergang mit Naturpausen, die Entdeckung des Erbes und der sozialen Architektur der 1950er Jahre und ein wenig Parfüm der vergessenen Geschichte.
Um es zu genießen: ca. 9 km zu Fuß zwischen dem Bahnhof, dem "Strand" und dem Biotope du Bout du Monde(ein alter Steinbruch, der 1999 in ein Naturgebiet umgewandelt wurde, mit einem großen Gewässer und 189 Vogelarten) entlang der Mauldre und des Giboin. Die Route folgt Wohnstraßen mit Retro-Charme, bevor sie zu den grünen Ufern führt. Perfekter Ort für ein Picknick im Schatten oder einfach nur, um Mitte August langsamer zu werden.
Praktische Informationen
- Zugang : Bahnhof Aubergenville Élisabethville (Linie J)
- Dauer der Wanderung : ca. 2h35 Hin- und Rückfahrt
Natur: Ein Picknick mit Blick auf ganz Paris
Bild 1 von 3
Entworfen von André Le Nôtre (entschuldigen Sie das Wenige), berühmter Gärtner Ludwigs XIV., Designer der Gärten des Schlosses von Versailles, könnte diese riesige grasbewachsene Terrasse am Fuße des Observatoriums von Meudon durchaus Ihr Lieblingspicknickplatz werden.
Stellen Sie sich vor: Auf der einen Seite steht Ihnen Paris offen, so weit das Auge reicht. Auf der anderen Seite ist es der schöne und dichte Wald von Meudon. Über Ihren Sandwiches scannt die Kuppel des Observatoriums seit 1876 den Himmel (heute nur noch die Sonne).
Sind Sie faul, Ihr eigenes Picknick zu kochen? Wisse, dass sich ein kleines Café im Herzen der Terrasse der Loggia niedergelassen hat, einem der letzten Überreste des historischen Schlosses von Meudon.
Machen Sie nach dem Mittagessen einen kleinen Verdauungsspaziergang zur monumentalen Treppe , die den Zugang zum Pool und unten zur Orangerie ermöglicht, die von Louis Le Vau im siebzehnten Jahrhundert errichtet wurde und seitdem intakt geblieben ist.
Wie kommt man dorthin?
- RER C - Bahnhof Meudon Val Fleury
- Linie N - Meudon