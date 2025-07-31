Was gibt es im August in der Île-de-France zu sehen, zu tun?

Man kann es sich fast wie aus einem alten Roman vorstellen: Elisabethville ist ein Flussbadeort, der sich über die Gemeinden Épône und Aubergenville (Yvelines) erstreckt. Es wurde 1928 gegründet und als "Paris-Plage" für Pariser Familien gedacht, die Grün brauchen. Das Ergebnis? Eine von englischen Vorbildern inspirierte Gartenstadt mit Sternengrundriss, Art-Deco-Villen und Straßen mit blumigen Namen. Und ein Name als Hommage an die Königin der Belgier, Elisabeth, für das schicke Detail.

Zwischen der Seine und den Retro-Pavillons stoßen wir noch heute auf ruhige Gassen, die zu den Ufern führen, weit weg vom Trubel der Stadt. Aber es war nicht nur eine Postkarte: In den 1950er Jahren ließ sich der Hersteller Renault nebenan nieder, und mit der Fabrik wurde die Unterteilung Zehrfuss geboren. Gebäude auf Stelzen, signiert vom gleichen Architekten wie der Hauptsitz der Unesco in Paris (Bernard Zehrfuss), entworfen für die Unterbringung der Arbeiter.

Was Sie dort tun werden: ein kühler Spaziergang mit Naturpausen, die Entdeckung des Erbes und der sozialen Architektur der 1950er Jahre und ein wenig Parfüm der vergessenen Geschichte.