Was gibt es im Juli in der Île-de-France zu sehen, zu tun?
Die Île-de-France ist groß, vielfältig und... unerwartet.
Im Herzen seiner 12.000 Quadratkilometer verbergen sich acht Abteilungen, tausendjährige Wälder, Museen aller Art, exotische Spaziergänge, Orte, an denen wir innovativ sind, andere, an denen die neuesten Trends geboren werden, Kopfsteinpflaster, Schlösser, Felder, kurz gesagt: Ruhe wie Aufbrausen.
Unsere vier Empfehlungen vom Juli 2025
Und damit Sie die Île-de-France das ganze Jahr über (wirklich) erkunden können, teilen wir jeden Monat vier Empfehlungen.
Mythische Orte, wie kleine versteckte Nuggets. Was haben sie gemeinsam? Sie sind alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Markieren Sie Ihre Kalender, es geht los.
Natur: Erleben Sie "Le Bel Été" im Parc Georges Valbon
Der Georges Valbon Park ist zunächst einmal ein grüner Brunnen, der größer ist als der Central Park (mit 70 Hektar mehr als die grüne Lunge von New York).
Es ist auch ein wunderschön angelegter Raum mit Spielplätzen für Kinder, einem Reitzentrum, einer Bowlingbahn, einem See und sogar einer Schafherde, die die Rasenflächen das ganze Jahr über pflegt.
Aber der Parc Georges Valbon ist auch ein Festival: der Bel Été. Die in diesem Jahr vom 4. bis 27. Juli 2025 stattfindet.
- Comedy-Club
- Konzerte
- Open-Air-Kino
- Blaskapellen, Paraden und Riesenrad
- Geführte Wanderungen
- Tanzkurse und kreative, kulturelle oder geschmackliche Workshops
- Für jeden Geschmack, jedes Alter und es ist kostenlos!
Praktische Informationen
Georges Valbon Park, 55 Avenue Waldeck Rochet, 93120, La Courneuve
Wie kommt man dorthin?
- Straßenbahn 1 - La Courneuve - Six Routes
- Straßenbahn 11 - Flecken - Der Kirschgarten
- Viele Bus- und RER-Linien bringen Sie ebenfalls zum Park : Überprüfen Sie die für Sie passende Route in unserer Île-de-France Mobilités-App.
Kultur: Das italienische Kino kommt vom 4. bis 8. Juli beim Festival Dolce Vita sur Seine nach Paris
Jedes Jahr feiert Rom das französische Kino und Paris... Italienisches Kino, während des Dolce Vita sur Seine Festivals, das die beiden Städte für vier Tage voller Begegnungen und Feierlichkeiten rund um die siebte Kunst verbindet.
Auf der Tagesordnung?
- Ausstellungen
- Vorschauen
- Runde Tische
- Konzerte
- Tanzbälle
- Aktivitäten für Kleinkinder
- Vorführungen von Kult- und Kurzfilmen auf der großen Leinwand
Alles in der mythischen römischen Arena von Lutetia in Paris vom 4. bis 8. Juli 2025.
Ein Festival, drei verschiedene Orte
Während die meisten Veranstaltungen (kostenlos, auf Reservierung) in der wunderschönen Arena von Lutetia im 5. Arrondissement von Paris stattfinden, finden die restlichen Aktivitäten an anderen Orten der Hauptstadt statt:
- das Italienische Kulturinstitut (freier Eintritt nach Reservierung): 50 rue de Varenne, Paris.
Zugang : Metro 13 - Varenne oder Metro 12 - Rue du Bac.
- Club der Filmschule (zwischen 6 € und 10 € Eintritt): 23 rue des Écoles, 75005, Paris.
Zugang: Metro 10 oder Bus 47, 63, 86, 87 - Haltestelle Maubert-Mutualité.
- Arènes de Lutèce (freier Zugang auf Reservierung): 49 rue Monge, Paris.
Zugang : Bus 67, 68 oder Metro 7, 10 - Haltestelle Jussieu
Spaziergang: ein großer Hauch frischer Luft im Wald der Commanderie
Fahren Sie in den Süden von Seine-et-Marne für einen Kurzurlaub im Herzen eines der schönsten Wälder der Île-de-France: dem Forêt Domaniale de la Commanderie.
Weniger bekannt als Fontainebleau, steckt es voller Überraschungen: spektakuläre Felsen, Seekiefern, Sandpfade, ein Gourmet-Gasthaus für eine Pause ... und ein echtes Gefühl des Tapetenwechsels.
Auf der Tagesordnung?
Eine etwa zwanzig Kilometer lange Fahrt zwischen den Bahnhöfen Nemours – Saint-Pierre (Abfahrt) und Bourron-Marlotte – Grez (Ankunft), die Sie durch Wälder, Sümpfe, Aussichtspunkte und mythische Kletterblöcke (wie die der Dame Jouanne) führt.
Sie interessieren sich für den Ausflug, möchten ihn aber kürzer machen?
Die Route kann nach Belieben moduliert werden : Pause im Waldgasthaus, Abstecher zu den Felsen des Elefanten, Picknickstopp auf der Lichtung, kurzer Spaziergang, bevor Sie Ihre Schritte zurückverfolgen ... Passen Sie es an Ihre Bedürfnisse an.
PraktischeInformationen
- Linie R am Bahnhof Nemours — Saint-Pierre.
Kulturerbe: Picknick auf der Oise in den Gärten des Château de Méry
Ein schattiger Park von 27 Hektar, in dem man in der Kühle picknicken kann, Spielplätze, von den vier Ecken der Welt inspirierte Gewässer und ein prächtiges Schloss am Ufer der Oise ? Willkommen im Château de Méry-sur-Oise.
Bonus? Wenn Sie keine Angst haben, ein wenig zu Fuß zu gehen (24 Minuten vom Schloss entfernt), nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Auvers-sur-Oise zu besuchen. Cézanne, Van Gogh, Pissaro: Der Charme und das Licht dieses kleinen idyllischen Dorfes haben die größten Maler inspiriert.
Praktische Informationen
Domaine de Méry-sur-Oise, Chemin des Grandes Communes, 95540 Méry-sur-Oise
- Kostenlos (täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet)
- Linie H - Bahnhof Méry-sur-Oise + 5 Minuten zu Fuß
Zusammenfassend: Was kann man im Juli in der Île-de-France unternehmen?
- Genießen Sie das kostenlose Festival Le Bel Été im Parc Georges Valbon in La Courneuve
- Besuchen Sie das Dolce Vita Festival vom 4. bis 8. Juli in Paris
- Frische Luft im Forêt National de la Commanderie in Seine-et-Marne
- Picknick in den Gärten des Château de Méry-sur-Oise
Bis bald, für neue Ausflüge, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Île-de-France erreichbar sind.