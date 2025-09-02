Was gibt es im September in der Île-de-France zu sehen, zu tun?

Erster Halt - Noisiel Park

Ein grüner Brunnen, der viermal größer ist als der Jardin du Luxembourg, in dem Sie Eseln, Kühen oder Schafen beim Scheren der Hügel begegnen und schöne Spaziergänge am Ufer der Marne unternehmen können, mit Blick auf die alten und eleganten Fabriken der Chocolaterie Menier.

Noisiel für immer mit dem Namen Menier verbunden

Menier ist für Geschichtsliebhaber der Name eines französischen Schokoladenindustriellen. Im 19. Jahrhundert hatte ein Apotheker die (geniale?) Idee, seine Medikamente mit Schokolade zu überziehen. Eines führte zum anderen, er ließ Medikamente fallen, um die größte Schokoladenfabrik der Welt aufzubauen.

Rund um die Fabrik wurde eine echte Industriestadt gebaut : mit Häusern für Arbeiter, Schule für ihre Kinder, Geschäften und einem Bauernhof, um all diese schönen Menschen zu versorgen. Ihre Architektur (größtenteils unter Denkmalschutz), typisch für das 19. Jahrhundert, ist prächtig.