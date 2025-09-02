Was gibt es im September in der Île-de-France zu sehen, zu tun?
Unsere vier Empfehlungen vom September 2025
Wenn der Sommer zu Ende geht, ist eines der Dinge, die Sie am meisten wollen (oder brauchen), weiter am Ärmel zu ziehen, damit er ein wenig hält. Die Glocke des neuen Schuljahres mag also geläutet haben, aber nicht die der Entdeckungen, um die Île-de-France im September in vollen Zügen zu genießen.
Natur, Kultur, Wandern, Kulturerbe
In Ihren Kalendern ist es wieder vorbei für gute Ideen für Ausflüge in diesem Monat!
Noisiel, dieses Wochenende? Kostenlose Ausstellung, Flussufer und Architekturreise
Bild 1 von 5
Noisiel ist eine Stadt im Departement Seine-et-Marne, die an der RER A-Strecke liegt und architektonische Schönheiten und grüne Ecken verbirgt, um die Paris sie beneidet.
Erster Halt - Noisiel Park
Ein grüner Brunnen, der viermal größer ist als der Jardin du Luxembourg, in dem Sie Eseln, Kühen oder Schafen beim Scheren der Hügel begegnen und schöne Spaziergänge am Ufer der Marne unternehmen können, mit Blick auf die alten und eleganten Fabriken der Chocolaterie Menier.
Noisiel für immer mit dem Namen Menier verbunden
Menier ist für Geschichtsliebhaber der Name eines französischen Schokoladenindustriellen. Im 19. Jahrhundert hatte ein Apotheker die (geniale?) Idee, seine Medikamente mit Schokolade zu überziehen. Eines führte zum anderen, er ließ Medikamente fallen, um die größte Schokoladenfabrik der Welt aufzubauen.
Rund um die Fabrik wurde eine echte Industriestadt gebaut : mit Häusern für Arbeiter, Schule für ihre Kinder, Geschäften und einem Bauernhof, um all diese schönen Menschen zu versorgen. Ihre Architektur (größtenteils unter Denkmalschutz), typisch für das 19. Jahrhundert, ist prächtig.
Zweiter Halt - La Ferme du Buisson, Show, Entdeckungen und Austausch
Wenn die Fabrik Ende der sechziger Jahre bankrott ging, geschwächt durch den internationalen Wettbewerb und die Zwischenkriegszeit, ist der gesamte Komplex jetzt saniert. Inklusive des berühmten Bauernhofs, unserem nächsten Halt.
Als Theater, Programmkino und Zentrum für zeitgenössische Kunst, in dem viele Veranstaltungen stattfinden, wurde die Ferme du Buisson zu einem fröhlichen Ort der Kultur, des Lebens und des Teilens mit einem Außenbereich umgebaut. Die gute Nachricht? Die Ausstellungen im Kunstzentrum sind bei freiem Eintritt geöffnet.
Und psst
Im September bietet das Collectif Porte 27 seine Show Dans le direction contraire au sens du vent zwischen Theater und Zirkus mit vielen freien Terminen im September an.
Wie kommt man dorthin?
- Mit der RER A : Haltestelle Noisiel
Enghien-les-Bains: die 4-in-1-Ausfahrt, bei der sich alle einig sind
Bild 1 von 4
Wussten Sie, dass es in der Île-de-France eine Thermalquelle gibt?
Und dass es das schwefelhaltigste (schwefelreichste) des ganzen Landes war? Willkommen in Enghien-les-Bains, im Herzen des Val-d'Oise.
Enghien-les-Bains, ein Kurort, der von Künstlern, Denkern und dem schönen europäischen Bürgertum des 19. Jahrhunderts geschätzt wurde, ist eine hübsche Stadt mit ihren schönen Villen, Gärten und ihrem großen See, auf den sich alles konzentriert.
Drei Kilometer Spaziergang um den See
Wenn Sie herumlaufen, können Sie hundertjährige Platanen, gepflegte Gärten, einen schönen Pier, atemberaubende Ausblicke auf den See und mutige Menschen in voller Aktivität sehen (Sie können angeln, segeln, Tretboot oder Rudern gehen).
Sich ausruhen, spazieren gehen, die Frische der Natur genießen oder einfach eine wohlverdiente Pause mit einer Aussicht einlegen, die Sie auf Reisen bringt: Unserer Meinung nach ist es immer eine gute Idee.
Wie kommt man dorthin?
- Mit dem Transilien H : Haltestelle Enghien-les-Bains
Tage des Kulturerbes: Drei Tage, um die Île-de-France neu zu entdecken
Am Freitag, den 19., Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September 2025 finden in ganz Frankreich die Europäischen Tage des Denkmals statt.
Drei Tage lang öffnen Orte, die normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen sind, ihre Türen kostenlos oder zu niedrigen Preisen, um:
- Konferenzen und Runde Tische,
- Führungen,
- Konzerte,
- und beispiellose Immersionen durch das französische Erbe.
Und psst
Für alle, denen es an Inspiration mangelt und die unter den Hunderten von Veranstaltungen nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen: Das Fremdenverkehrsamt von Paris, Paris Je t'aime, hat Ihnen eine kleine Auswahl getroffen.
Fotoausstellung - die Poesie des Alltäglichen: Gentilly und seine Bewohner eingefangen von Robert Doisneau
Bild 1 von 3
Vielleicht kommt Ihnen der Name Robert Doisneau bekannt vor?
Er ist ein Fotograf, der im Val-de-Marne (in Gentilly) geboren wurde. Von Frankreich bis in die Vereinigten Staaten ausgestellt, fotografierte er Fremde als die größten Künstler seiner Zeit.
Gestohlene Küsse, Kinderspiele, Szenen aus dem gewöhnlichen Leben...
Als zentrale Figur der humanistischen Bewegung in der Fotografie (diese Bewegung, die sich durch Szenen des Alltags für den Menschen interessiert) ist er dafür bekannt, dass er von den 1940er bis in die 1980er Jahre das Leben der Einwohner der Ile-de-France mit Poesie und Zärtlichkeit festgehalten hat.
Szenen des Lebens, schwebende Momente, Kinderspiele, er konnte zeigen, dass man Schönheit dort finden kann, wo man sie nicht erwartet hat: direkt neben dem Haus.
Das Maison de la photographie Robert Doisneau und seine Ausstellungen in Gentilly
In Gentilly, wo er geboren wurde, befindet sich das Maison de la photographie Robert Doisneau. Das ganze Jahr über: drei Ausstellungen mit freiem Eintritt, Workshops und Filmvorführungen warten auf die Neugierigen.
Fotoausstellung: Gentilly von Robert Doisneau vom 19. September 2025 bis 15. Februar
Im September beginnt in Zusammenarbeit mit der Werkstatt Doisneau eine neue Ausstellung von Doisneaus Werken, die Fotos von Gentilly und seinen Bewohnern versammelt, die im Laufe seines Lebens aufgenommen wurden. Eine kostenlose Ausstellung, die vom 19. September 2025 bis zum 15. Februar 2026 zu entdecken ist und von Mittwoch bis Sonntag von 13:30 bis 18:30/19 Uhr geöffnet ist.
Wie kommt man dorthin?
1 rue de la Division du Général Leclerc, 94250, Gentilly
- Mit der RER B : Haltestelle Gentilly
- Mit der Metro 14 : Station Hôpital Bicêtre
- Mit der Straßenbahn 3a : Haltestelle Stade Charléty