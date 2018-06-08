Île-de-France Mobilités und 25 europäische Städte verpflichten sich zu "emissionsfreien" Bussen

Der Straßenverkehr insgesamt ist für 20 % der Treibhausgas-, Stickoxid- und Feinstaubemissionen in Europa verantwortlich. Die Energiewende der öffentlichen Verkehrsmittel ist daher ein wichtiges Thema für die öffentliche Gesundheit, um Staus und Umweltverschmutzung zu bekämpfen. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat Île-de-France Mobilités seinen europäischen Partnern vorgeschlagen, gemeinsam zu handeln, um die Energiewende für Busse zu beschleunigen.

In der Region Île-de-France wurde dieser Übergang bereits eingeleitet, um bis 2025 für das dicht besiedelte Gebiet 100 % saubere Fahrzeuge und bis 2030 100 % saubere Busse für die gesamte Region zu erreichen. Um dieser starken Verpflichtung nachzukommen, hat Île-de-France Mobilités im vergangenen Januar die größte Ausschreibung in Europa für den Kauf von Elektrobussen mit einem Bestellpotenzial von 1.000 Bussen über 2 Jahre gestartet. Athen, Madrid, London und Berlin teilen die gleiche Dynamik.

Da Dieselbusse heute noch 90 % der Stadtbusflotte ausmachen, wird die Beschleunigung dieses Übergangs zu sauberen Bussen nicht ohne den Willen zu politischem und industriellem Handeln erfolgen.

Aus diesem Grund wurde auf Initiative von Valérie Pécresse von den öffentlichen Verkehrsbehörden der europäischen Großstädte (EMTA) in Anwesenheit der für Verkehr zuständigen Ministerin für den ökologischen und integrativen Wandel, Elisabeth Borne, eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, um das gemeinsame Ziel zu bekräftigen, die Einführung sauberer Busse in städtischen Gebieten durch europäische Städte konkret zu beschleunigen.