Île-de-France Mobilités gründet einen Verleih von Elektrofahrrädern
Das Elektrofahrrad ist das ideale Werkzeug für alle, die gegen "klassische" Fahrräder allergisch sind. Es ermöglicht mühelos, Ziele in der Größenordnung von 9 km zu erreichen, unabhängig von der Topologie der Reise. Sein Wachstum wird jedoch durch hohe Anschaffungskosten behindert: zwischen 1500 und 2000 € für ein robustes Fahrrad, das alle Verwendungszwecke ermöglicht. Im Vergleich zu den 5 Millionen "klassischen" Fahrrädern, die oft als Freizeitbeschäftigung genutzt werden, gibt es in der Île-de-France nur 80.000 bis 100.000 Elektrofahrräder.
6 Monate zum Testen, 6 Monate zum Überzeugen
Île-de-France Mobilités hat daher beschlossen, einen neuen Verleih von Elektrofahrrädern zu erfinden. In diesem Sommer wird sie eine Ausschreibung starten, um den Einwohnern der Ile-de-France 20.000 Elektrofahrräder für einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten zur Verfügung zu stellen. Alle Informationen und die Registrierung finden Sie auf der www.veligo-location.fr-Website.
Bald ein Elektrofahrradverleih. Ideal für kurze Fahrten von 2 bis 10 Kilometern zwischen Wohnung und Bahnhof. Ermutigen Sie Reisende, ihre Kraftfahrzeuge in der Garage zu lassen. Verbunden mit sicheren Parkplätzen in Véligo. Elektrofahrräder können gemietet werden.
Ziel des Véligo Location-Dienstes ist es, ein monatliches Abonnementsystem anzubieten, das vom Arbeitgeber zu 50 % erstattet werden kann (im Rahmen intermodaler Fahrten). Der Preis des Abonnements, der insbesondere auf der Grundlage der Antworten der Hersteller auf die Ausschreibung noch festgelegt werden muss, soll für die größtmögliche Anzahl von Radfahrerprofilen anregend und erschwinglich sein.
Île-de-France Mobilités möchte einen Höchstsatz von 40 € pro Monat für den Nutzer erreichen, bevor die Erstattung durch den Arbeitgeber abgezogen wird. Die Anpassung eines Tarifs für nicht angestellte Nutzer, die nicht in den Genuss dieser Erstattung kommen, wird ebenfalls geprüft.
Der Service stellt den Einwohnern der Ile-de-France ein qualitativ hochwertiges Fahrrad zur Verfügung , das sie unter ihrer Verantwortung mieten können. Die Umsetzung ist für das erste Halbjahr 2019 geplant.