Île-de-France Mobilités gründet einen Verleih von Elektrofahrrädern

Ziel des Véligo Location-Dienstes ist es, ein monatliches Abonnementsystem anzubieten, das vom Arbeitgeber zu 50 % erstattet werden kann (im Rahmen intermodaler Fahrten). Der Preis des Abonnements, der insbesondere auf der Grundlage der Antworten der Hersteller auf die Ausschreibung noch festgelegt werden muss, soll für die größtmögliche Anzahl von Radfahrerprofilen anregend und erschwinglich sein.

Île-de-France Mobilités möchte einen Höchstsatz von 40 € pro Monat für den Nutzer erreichen, bevor die Erstattung durch den Arbeitgeber abgezogen wird. Die Anpassung eines Tarifs für nicht angestellte Nutzer, die nicht in den Genuss dieser Erstattung kommen, wird ebenfalls geprüft.

Der Service stellt den Einwohnern der Ile-de-France ein qualitativ hochwertiges Fahrrad zur Verfügung , das sie unter ihrer Verantwortung mieten können. Die Umsetzung ist für das erste Halbjahr 2019 geplant.