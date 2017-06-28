Île-de-France Mobilités enthüllt die neue Pariser Buskarte
Seit 1950 hat sich die Struktur des Busnetzes in Paris kaum verändert (Routen, Endstation usw.). Die Dichte des Busverkehrs in den zentralen Bezirken ist heute sehr hoch, während sich die Aktivitäten und die Bevölkerung hauptsächlich in den Randbezirken entwickelt haben. Im Rahmen des Grand Paris des Busses hat Île-de-France Mobilités zusammen mit der Stadt Paris und der RATP ein Projekt zur Umstrukturierung dieses Busnetzes in Angriff genommen, das im Rahmen einer breit angelegten öffentlichen Konsultation, die im Oktober 2016 begann, vorgestellt und mit den Einwohnern der Ile-de-France, den gewählten Vertretern und den Nutzerverbänden zusammengearbeitet wurde
52 Zeilen geändert, 4 erstellt
Das Ergebnis ist ein einfacheres Netz, das an die tatsächlichen Bedürfnisse der Bewohner angepasst ist, mit neuen Stadtteilen, insbesondere im Osten von Paris. Mehr als die Hälfte der "zweistelligen" Pariser Linien werden geändert (46 von 60) und 4 neue Linien werden geschaffen: 45 von Concorde nach Aubervilliers / St-Denis; 59 von Clamart-Percy bis Place d'Italie; 71 von Porte de la Villette zur Bibliothèque François-Mitterrand; 77 von Joinville-le-Pont nach Gare de Lyon.
Eine wichtige Forderung der Einwohner der Ile-de-France war es, die Verbindung zwischen Paris und den Nachbargemeinden zu verbessern. So werden auch 6 "3-stellige" Buslinien modifiziert und vier dieser Linien in Paris verlängert, wodurch neue Dienste entstehen: dies sind die Linien 163, 201, 215 und 325. Die Vorher/Nachher-Karte und die Details der Änderungen können über diesen Link eingesehen werden
Beginn der Umsetzungsarbeiten
In den kommenden Monaten müssen die Stadt Paris und die Nachbarstädte die notwendigen Straßenverbesserungen (Kreuzungen, Buskorridore, neue Endstationen, neue Haltestellen usw.) für jede der Linien durchführen. Darüber hinaus werden zusätzliche Busse benötigt, um das gewünschte Versorgungsniveau zu erreichen.
Schließlich möchte Ile-de-France Mobilités eine Vereinbarung mit der Stadt Paris, der Präfektur Paris und der RATP abschließen, um die Einhaltung zukünftiger und bestehender Einrichtungen (Busspur, Bushaltestellen usw.) zu gewährleisten, damit die Busse heute besser zirkulieren können.