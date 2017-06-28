Île-de-France Mobilités enthüllt die neue Pariser Buskarte

52 Zeilen geändert, 4 erstellt

Das Ergebnis ist ein einfacheres Netz, das an die tatsächlichen Bedürfnisse der Bewohner angepasst ist, mit neuen Stadtteilen, insbesondere im Osten von Paris. Mehr als die Hälfte der "zweistelligen" Pariser Linien werden geändert (46 von 60) und 4 neue Linien werden geschaffen: 45 von Concorde nach Aubervilliers / St-Denis; 59 von Clamart-Percy bis Place d'Italie; 71 von Porte de la Villette zur Bibliothèque François-Mitterrand; 77 von Joinville-le-Pont nach Gare de Lyon.



Eine wichtige Forderung der Einwohner der Ile-de-France war es, die Verbindung zwischen Paris und den Nachbargemeinden zu verbessern. So werden auch 6 "3-stellige" Buslinien modifiziert und vier dieser Linien in Paris verlängert, wodurch neue Dienste entstehen: dies sind die Linien 163, 201, 215 und 325. Die Vorher/Nachher-Karte und die Details der Änderungen können über diesen Link eingesehen werden