Île-de-France Mobilités erweitert die Zahl der Schülerbeförderungen

Vereinfachung des Zugangs zum Schulbus

45.000 Schüler nutzen eine der 880 von Île-de-France Mobilités eingerichteten Schulbuslinien. Eine der Bedingungen, um diesen Service in Anspruch nehmen zu können, ist ein Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt. Eine Regel, die für Familien, die am Rande dieser 3 km leben, eine Quelle der Komplikation sein kann.



Île-de-France Mobilités hat beschlossen, diese Regel zu lockern, indem Schülern, die in einer interkommunalen Bildungsgruppe (RPI) eingeschrieben sind oder deren Fußgängerweg unzureichend oder nicht vorhanden ist, die Möglichkeit gegeben wird, von einem speziellen Rundgang zu profitieren, auch wenn sie weniger als 3 km von ihrer Schule entfernt wohnen.