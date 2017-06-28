Île-de-France Mobilités erweitert die Zahl der Schülerbeförderungen
Der angepasste Schülertransport ermöglicht es jedes Jahr mehr als 10.000 Einwohnern der Ile-de-France, ihre Schule zu besuchen. Dieser spezielle Service, der mit Fahrzeugen mit kleinem Fassungsvermögen durchgeführt und an die Bedürfnisse der Schüler angepasst wird, wird je nach Unterrichtsplan von Tür zu Tür durchgeführt.
Anpassung an die Schulbildung des Kindes
Île-de-France Mobilités wollte die Betreuung ab Beginn des Schuljahres im September auf alle Schüler ausweiten. Betroffen sind also duale Studenten und alle, die eine staatlich anerkannte Ausbildung absolvieren. Von nun an werden alle Fahrten von Schülern und Studenten im Wechsel (Ausbildungs- oder Professionalisierungsvertrag) abgedeckt, einschließlich der Fahrten zum Lernort und nicht mehr nur die Fahrten zur Schule.
Betroffen sind auch Studenten an Business Schools, School of Fine Arts, Law Training Schools, einigen Ingenieurschulen und Gesundheitsschulen.
Vereinfachung des Zugangs zum Schulbus
45.000 Schüler nutzen eine der 880 von Île-de-France Mobilités eingerichteten Schulbuslinien. Eine der Bedingungen, um diesen Service in Anspruch nehmen zu können, ist ein Wohnsitz 3 km oder mehr von der Schule entfernt. Eine Regel, die für Familien, die am Rande dieser 3 km leben, eine Quelle der Komplikation sein kann.
Île-de-France Mobilités hat beschlossen, diese Regel zu lockern, indem Schülern, die in einer interkommunalen Bildungsgruppe (RPI) eingeschrieben sind oder deren Fußgängerweg unzureichend oder nicht vorhanden ist, die Möglichkeit gegeben wird, von einem speziellen Rundgang zu profitieren, auch wenn sie weniger als 3 km von ihrer Schule entfernt wohnen.