Île-de-France Mobilités und Kéolis testen den neuen Elektrobus Alstom-NTL auf dem Netz Versailles-Vélizy

Die Linie 23 des Vélizy-Netzes befördert 1.300 Fahrgäste/Tag und bietet eine direkte Verbindung zwischen dem Geschäfts- und Handelszentrum Vélizy 2 und dem Stadtzentrum von Versailles (Versailles Europe). Diese 13 km lange Linie führt durch das Herz der Wohnviertel von Vélizy und nimmt die Avenue de Paris, die zum Schloss Versailles und zum Rathaus führt.

Ein Jahr lang haben Île-de-France Mobilités und KEOLIS die "Full Autonomy"-Technologie getestet, die nachts im Depot aufgeladen wird, und werden den Betrieb der Elektrotechnologie von ALSTOM unter realen Betriebsbedingungen (Stromverbrauch des Busses und dessen Ladung, Verhalten der Batterien und Betrieb der Stromversorgung im Depot), aber auch die Wartung in Bezug auf mechanische und elektrische Aspekte und schließlich das Wirtschaftsmodell und die Betriebskosten des Fahrzeug. Der kommerzielle Verkehr dieser 100% elektrischen Linie wurde im September 2017 aufgenommen.

Es war auch eine Gelegenheit, das neue Busdepot der neuen Generation in Vélizy-Villacoublay einzuweihen, das sowohl bestehende Dieselfahrzeuge als auch Fahrzeuge der neuen Generation (Hybrid und dann Elektro) warten kann.

Dieser Einsatz ist Teil der Beratungen vom 6. Dezember 2016 über den Grand Paris des Busses, die vom Rat der Île-de-France Mobilités angenommen wurden, und der Energiewendestrategie, die die Keolis-Gruppe umsetzt, indem sie den organisierenden Behörden innovative Lösungen vorschlägt.