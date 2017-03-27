Île-de-France Mobilités und Kéolis testen den neuen Elektrobus Alstom-NTL auf dem Netz Versailles-Vélizy
Im Rahmen des Grand Paris des Busses hat Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités (ehemals STIF) und Präsidentin der Region Île-de-France, beschlossen, ein Netz sauberer Busse zu entwickeln, indem sie sich das Ziel gesetzt hat, dass die Busse der Ile-de-France-Flotte bis 2020 zu 30 % sauber und bis 2025 in den am stärksten verschmutzten Gebieten (Hybride, alle elektrisch oder Bio-NGV). Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, experimentiert Île-de-France Mobilités mit Betreibern und Herstellern mit innovativen technologischen Lösungen, die in den kommenden Jahren in größerem Umfang eingesetzt werden können.
Elektrobusse: ein neuer Einsatz auf der Linie 23 des Busnetzes Versailles-Vélizy
Île-de-France Mobilités hat beschlossen, auf der Linie 23 des Busnetzes Versailles-Vélizy, das Versailles Europe und Vélizy 2 verbindet, die neue 100% elektrische Mobilitätslösung namens Aptis einzusetzen, die von Alstom und seiner Tochtergesellschaft NTL entwickelt wurde.
Dieser Einsatz basiert auf einer Partnerschaft zwischen Île-de-France Mobilités, der Interkommunalität Versailles Grand Parc und der KEOLIS-Gruppe, dem Betreiber des Netzes Versailles-Vélizy.
Das erste Fahrzeug wird im Mai 2017 in das Netz Versailles-Vélizy aufgenommen und nach einer Reihe von Tests ab September 2017 für einen Zeitraum von einem Jahr auf der Linie 23 in den kommerziellen Betrieb genommen.
Die Linie 23 des Vélizy-Netzes befördert 1.300 Fahrgäste/Tag und bietet eine direkte Verbindung zwischen dem Geschäfts- und Handelszentrum Vélizy 2 und dem Stadtzentrum von Versailles (Versailles Europe). Diese 13 km lange Linie führt durch das Herz der Wohnviertel von Vélizy und nimmt die Avenue de Paris, die zum Schloss Versailles und zum Rathaus führt.
Ein Jahr lang haben Île-de-France Mobilités und KEOLIS die "Full Autonomy"-Technologie getestet, die nachts im Depot aufgeladen wird, und werden den Betrieb der Elektrotechnologie von ALSTOM unter realen Betriebsbedingungen (Stromverbrauch des Busses und dessen Ladung, Verhalten der Batterien und Betrieb der Stromversorgung im Depot), aber auch die Wartung in Bezug auf mechanische und elektrische Aspekte und schließlich das Wirtschaftsmodell und die Betriebskosten des Fahrzeug. Der kommerzielle Verkehr dieser 100% elektrischen Linie wurde im September 2017 aufgenommen.
Es war auch eine Gelegenheit, das neue Busdepot der neuen Generation in Vélizy-Villacoublay einzuweihen, das sowohl bestehende Dieselfahrzeuge als auch Fahrzeuge der neuen Generation (Hybrid und dann Elektro) warten kann.
Dieser Einsatz ist Teil der Beratungen vom 6. Dezember 2016 über den Grand Paris des Busses, die vom Rat der Île-de-France Mobilités angenommen wurden, und der Energiewendestrategie, die die Keolis-Gruppe umsetzt, indem sie den organisierenden Behörden innovative Lösungen vorschlägt.