Île-de-France Mobilités und RATP betrauen CAF mit dem Renovierungsprogramm der RER A

Der Auftrag umfasst die Planung und Renovierung der 43 MI2N-Züge für einen Betrag von 121,3 Millionen Euro. Diese Renovierung, die vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert wird (50 % davon über den Vertrag mit RATP), wird die Konsistenz der auf der Strecke verkehrenden Züge gewährleisten und dazu beitragen, den Komfort für die Fahrgäste der Linie A zu verbessern.

Das neue Layout der Wagen wird den Fahrgästen eine neue Innenraumatmosphäre bieten (Innenlaminierung, neuer Bodenbelag, Austausch der Sitze, LED-Beleuchtung), moderner und näher an der der neueren Züge (MI09), die auch die RER A ausstatten. Die ersten renovierten Züge werden 2020 in Betrieb genommen.

Alle Züge werden mit Videoschutzsystemen und Fahrgastinformationsbildschirmen ausgestattet und so ausgestattet, dass Personen mit eingeschränkter Mobilität mit dem Fahrer kommunizieren können.

Diese Renovierung ist Teil des von Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Ile-de-France und IDFM, ins Leben gerufenen Plans zur Modernisierung der Züge der Ile-de-France, der die Renovierung oder den Kauf von mehr als 700 Zügen vorsieht, um die Regelmäßigkeit der Linien zu verbessern und den Fahrgästen mehr Komfort zu bieten.

Pressekontakte:

RATP: [email protected], 01 58 78 37 37

Île-de-France Mobilités Sébastien Mabille : [email protected] , 01 47 53 28 42 – 06 15 39 21 58