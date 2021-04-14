Île-de-France Mobilités und RATP: ein neuer Vertrag für Fahrgäste
Die Vereinbarung zwischen Île-de-France Mobilités und RATP bis Ende 2024 wurde am 14. April 2021 vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt. Im Mittelpunkt dieses letzten Engagements vor der Öffnung des Pariser Busnetzes für den Wettbewerb und den inneren Vororten: die Servicequalität, die Wahrnehmung der Fahrgäste und die Modernisierung des Netzes.
Erneuerte Ausrüstung, verbesserte Dienstleistungen: Investitionen steigen
Da ein gut funktionierendes Verkehrsnetz ein erneuertes und innovatives Netz ist, verpflichtet sich Île-de-France Mobilités, mit diesem neuen Vertrag 1,6 Milliarden Euro pro Jahr zu investieren. Das ist 4-mal mehr als im vorherigen Vertrag. Diese Investitionen werden insbesondere zur Finanzierung der Erneuerung des rollenden Materials (insbesondere RER B und Straßenbahn T1), des Endes der Dieselbusse und der Entwicklung von Ökostationen, der Beschleunigung der Intermodalität durch die Schaffung von 10.000 Fahrradstellplätzen oder zur Verbesserung der Bedingungen für den Empfang von Fahrgästen in Bahnhöfen und Bahnhöfen verwendet.
FOKUS
Saubere Schüsse! 60 Mio. € für die Sauberkeit in den Bahnhöfen, es ist die Operation "Coups de propre". Ziel: die schnelle Modernisierung von einem Dutzend Bahnhöfen und Stationen und die Schaffung von 100 Toiletten in Bahnhöfen bis 2024.
Strafen und Anreize: Reisende wiegen 10-mal mehr
Die Strafen und finanziellen Anreize wurden mit einem Ziel deutlich erhöht: der Verbesserung der Qualität der erbrachten Dienstleistungen. So wird der Bonus-/Malus-Umschlag mit 4 multipliziert, um 100 Mio. € / Jahr zu erreichen, von denen 25% direkt mit der Wahrnehmung der Reisenden zusammenhängen , insbesondere in Bezug auf ihre Gefühle in Bezug auf Sauberkeit, Schäden (Tags) oder die Pflege während der Arbeiten. Das Gewicht der Reisenden bei der Zuweisung von Boni oder Strafen wird daher mit einem Budget von 25 Millionen Euro mit 10 multipliziert, gegenüber 2,5 Millionen Euro im vorherigen Vertrag.
Infografik zum RATP x Île-de-France Mobilités-Vertrag
Kommunikation, Regelmäßigkeit, Sicherheit: Indikatoren für "besseres Reisen"
Im Mittelpunkt des Vertrags mit RATP stehen Leistungsindikatoren, die mit finanziellen Anreizen verbunden sind. Ziel: Reisenden während ihrer gesamten Reise das beste Erlebnis zu bieten.
In diesem Jahr tauchen neue Indikatoren auf, wie z. B. Echtzeitinformationen über die Zeit bis zur Wiederinbetriebnahme von Aufzügen oder Rolltreppen, die Regelmäßigkeit außerhalb der Stoßzeiten in der U-Bahn, die Sicherheit, den Fahrkomfort an Bord von Straßenbahnen und Bussen, die Verfügbarkeit von Videoschutz an Bord von U-Bahnen, RER und Straßenbahnen...
Von allen von der RATP geforderten Zielen wurden drei Viertel erhöht, wie z. B. dynamische Fahrgastinformation an Bord von Zügen, Sauberkeit in Bahnhöfen und Zügen oder Qualität des Kontakts mit den Fahrgästen. Darüber hinaus wurde angesichts des wachsenden Arbeitsvolumens auf dem Schienennetz in der Île-de-France ein spezielles Gerät angefordert, um die Qualität der Betreuung der Fahrgäste während der Arbeiten zu überwachen und zu kontrollieren.
Fahrgastinformation: Echtzeit und Unterstützung
Da die Fahrgastinformation im Mittelpunkt der Transportmissionen steht, werden Investitionen es ermöglichen, in Echtzeit die Verfügbarkeit von Geräten (Rolltreppen, Aufzüge usw.) oder die Auslastung an Bord von Fahrzeugen zu kennen. Die Entwicklung von Führungslösungen in Innenräumen, insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, ist ebenfalls in diesem neuen Vertrag vorgesehen.
Sicherer Transport
Die Ressourcen der RATP werden verstärkt, um die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten: Das Personal der GPSR wird verstärkt (23 zusätzliche Agenten) und die RATP wird verstärkt auf private Sicherheitsdienste zurückgreifen (insgesamt mehr als 100 Agenten), um eine vollständige Palette von Sicherheitsdiensten anzubieten. Île de France Mobilités fordert die RATP auf, den Kampf gegen Belästigung im Verkehr zu verstärken.
Automatische Rückerstattungen
Wie der Vertrag zwischen Île-de-France Mobilités und SNCF sieht diese Vereinbarung die automatische Rückerstattung von Abonnements im Falle einer Störung – insbesondere im Falle eines Streiks – vor.
Auf der RER A und B wird die Berechnung der Boni/Strafen jetzt wöchentlich durchgeführt, mit Zielen nach Zweigstellen und nicht mehr nach Linien. In der U-Bahn erfolgt diese Berechnung monatlich, mit verbesserten Indikatoren für automatische und halbautomatische Linien.
Auf RER, wenn die Pünktlichkeit weniger als 80 % beträgt während:
- 3 bis 5 volle Monate (nicht unbedingt kontinuierlich) über das Kalenderjahr: Erstattung bis zu einem halben monatlichen Paket;
- 6 bis 9 volle Monate (nicht unbedingt kontinuierlich) über das Kalenderjahr: Erstattung bis zu einer monatlichen Gebühr;
- mehr als 9 volle Monate (nicht unbedingt ununterbrochen) im Kalenderjahr: Erstattung bis zu anderthalb monatlichen Pauschalen.
Im Falle eines Streiks, wenn die Mindestleistung nicht erbracht wird, erfolgt die Rückerstattung systematisch. Und zum ersten Mal, wenn der Mindestdienst nicht nur auf einem U-Bahn-Zweig außerhalb von Paris erbracht wird, werden die betroffenen Benutzer entschädigt, was zuvor nicht der Fall war.