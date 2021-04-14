Île-de-France Mobilités und RATP: ein neuer Vertrag für Fahrgäste

Die Vereinbarung zwischen Île-de-France Mobilités und RATP bis Ende 2024 wurde am 14. April 2021 vom Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités genehmigt. Im Mittelpunkt dieses letzten Engagements vor der Öffnung des Pariser Busnetzes für den Wettbewerb und den inneren Vororten: die Servicequalität, die Wahrnehmung der Fahrgäste und die Modernisierung des Netzes.

Erneuerte Ausrüstung, verbesserte Dienstleistungen: Investitionen steigen

Da ein gut funktionierendes Verkehrsnetz ein erneuertes und innovatives Netz ist, verpflichtet sich Île-de-France Mobilités, mit diesem neuen Vertrag 1,6 Milliarden Euro pro Jahr zu investieren. Das ist 4-mal mehr als im vorherigen Vertrag. Diese Investitionen werden insbesondere zur Finanzierung der Erneuerung des rollenden Materials (insbesondere RER B und Straßenbahn T1), des Endes der Dieselbusse und der Entwicklung von Ökostationen, der Beschleunigung der Intermodalität durch die Schaffung von 10.000 Fahrradstellplätzen oder zur Verbesserung der Bedingungen für den Empfang von Fahrgästen in Bahnhöfen und Bahnhöfen verwendet.