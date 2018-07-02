Île-de-France Mobilités entwickelt die Innenausstattung der Busse weiter, um den Fahrgastkomfort zu verbessern
1 – Ein neuer Komfortstandard für alle Busse in der Region Paris
- Mehr Sicherheit dank Kameras und verstärkter Beleuchtung, auch unter den Sitzen.
- Einfachere Zirkulation im Bus mit einem breiteren Mittelgang und einer dritten Ausgangstür
- Mehr Komfort: USB-Buchsen, Stützen für stehende Personen, Klappsitze, Räume für sperrige Gegenstände, Sitzkomfort und Arbeit am Licht
- Verbesserte Zugänglichkeit mit differenzierten und klar gekennzeichneten Räumen für Rollstühle und Kinderwagen sowie Sitzen, die für gebrechliche Personen anderer Farben reserviert sind, um eine schnelle Identifizierung zu ermöglichen
- Klarere und homogenere Fahrgastinformation dank einer gemeinsamen Identität (gemeinsame Zeichen, Markierungen und Codes in allen Bussen) sowie die Möglichkeit, akustische Nachrichten zu senden (z. B. um an die Möglichkeit zu erinnern, abends auf Abruf anzuhalten)
- Verbesserte Sauberkeit dank pflegeleichter Materialien.
2 – Skaleneffekte
Île-de-France Mobilités finanziert nun die Erneuerung ihrer Flotten durch die Betreiber, die insgesamt 9.500 Busse in der Île-de-France repräsentieren. Der Prozess der Standardisierung von Geräten, die zum Komfort des Reisenden beitragen, hat viele betriebliche und wirtschaftliche Vorteile:
- Vereinfachte Wartung (standardisierte Ersatzteile),
- Einfachere Bedienung: Die Fahrzeuge sind überall gleich, was die Verwaltung von Betriebsentwicklungen erleichtert (punktuelle Verstärkungen, Pannen usw.)
- Skaleneffekte: Die Großserienproduktion schränkt die Referenzen ein und ermöglicht eine Beschaffung zu geringeren Kosten.
3 – Eine Reflexion, um die Ankunft der Konkurrenz zu antizipieren
Das Verkehrsnetz der Île-de-France muss ein einziges Verkehrsnetz bilden. Île-de-France Mobilités ist notwendigerweise der Garant für die Qualität der erbrachten Dienstleistungen.
Der Zeitplan für den Aufruf zum Wettbewerb zwischen den Verkehrsunternehmen ist gesetzlich festgelegt:
- 2021 für Busse in den äußeren Vororten
- 2024 für RATP-Busse
4 – Ein Design, das allen Bussen in der Region Île-de-France gemeinsam ist
Mit einer Lackierung in den Farben der Île-de-Mobilités für alle neuen Busse und gemeinsamen Spezifikationen für die Innenausstattung der Busse für die nächsten Märkte hat Île-de-France Mobilités ein gemeinsames Design für alle Busse in der Region Île-de-France definiert, das dazu beiträgt, die Identität des öffentlichen Verkehrs in der Île-de-France zu stärken.
Zoom: das Beispiel des Gewebes Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités hat eine Reihe von 16 Farben definiert, die es nun ermöglichen, alle Züge, U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen je nach Projekt mit verschiedenen Farbkombinationen auszustatten.
Dieser Ansatz verfolgt mehrere Ziele:
- Wirtschaftlichkeit: Rationalisierung der Stoffbestellungen und Industrialisierung einer einzigen Stofflinie anstelle von derzeit mehreren Dutzend
- Einfacher Nachschub, Wartung und Lagerung für Spediteure
- Definition eines homogenen und effizienten Qualitätsstandards für die Zusammensetzung des Gewebes (Verschleißfestigkeit, einfache Reinigung ...)
- Entwicklung einer Kohärenz für das Netzwerk in den Augen der Reisenden
Das Motiv ("Territorium") dieses Stoffes wurde von den Einwohnern der Ile-de-France im Juli 2017 während einer Online-Konsultation ausgewählt: Dieses Motiv (unter drei Möglichkeiten) hatte 43 % der Stimmen der 70.000 Einwohner der Ile-de-France erhalten, die die der Konsultation gewidmete Website besucht hatten.
Das Muster besteht aus farbigen Linien, ähnlich den Linien des Verkehrsnetzes, die sich auf einem Ton-in-Ton-Hintergrund überlagern.
Klimaanlage in Bussen
Die Frage des Komforts und insbesondere "Klimakomfort" ist kein Nebenthema, sondern steht im Mittelpunkt der Anliegen von Île-de-France Mobilités, um die Verkehrsbedingungen für alle Einwohner der Ile-de-France zu verbessern.
• Dank der massiven Erneuerung der Züge, die mit der Verkehrsrevolution eingeleitet wurde (67% der 708 Züge sind bereits bestellt), wird die Klimatisierung in den Zügen sehr stark voranschreiten.
• In den U-Bahnen profitieren die Züge der Linien 1, 2, 5, 9 sowie ein Teil der Züge der Linie 14 von einer gekühlten Belüftung. Die Erneuerung der Züge der anderen Linien ist im Gange, beginnend mit den Linien 4 und 11, die ebenfalls von der gekühlten Belüftung profitieren werden.
• Alle Straßenbahnlinien außer Tram 1 verfügen über eine Klimaanlage. Die Erneuerung der Züge ist jedoch für 2022 geplant.
• Ab 2019 werden die von Île-de-France Mobilités gekauften neuen Busse mit einer sanften Klimaanlage ausgestattet.
Diese Entscheidung folgt auf Arbeiten, die in Absprache mit der FNAUT durchgeführt wurden, um die klimatischen Komfortbedingungen zu definieren, die an die verschiedenen Bustypen angepasst sind.
Die Hersteller werden aufgefordert, in zukünftigen Ausschreibungen optimierte Vorschläge für die Kühllüftung zu machen.
Dieses Projekt zur Klimatisierung von Bussen ist Teil eines umfassenderen Wunsches , den Komfort in Bussen in der Île-de-France zu verbessern, wobei die Innenausstattung von Bussen vollständig berücksichtigt wird.