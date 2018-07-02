Île-de-France Mobilités entwickelt die Innenausstattung der Busse weiter, um den Fahrgastkomfort zu verbessern

Klimaanlage in Bussen

Die Frage des Komforts und insbesondere "Klimakomfort" ist kein Nebenthema, sondern steht im Mittelpunkt der Anliegen von Île-de-France Mobilités, um die Verkehrsbedingungen für alle Einwohner der Ile-de-France zu verbessern.

• Dank der massiven Erneuerung der Züge, die mit der Verkehrsrevolution eingeleitet wurde (67% der 708 Züge sind bereits bestellt), wird die Klimatisierung in den Zügen sehr stark voranschreiten.

• In den U-Bahnen profitieren die Züge der Linien 1, 2, 5, 9 sowie ein Teil der Züge der Linie 14 von einer gekühlten Belüftung. Die Erneuerung der Züge der anderen Linien ist im Gange, beginnend mit den Linien 4 und 11, die ebenfalls von der gekühlten Belüftung profitieren werden.

• Alle Straßenbahnlinien außer Tram 1 verfügen über eine Klimaanlage. Die Erneuerung der Züge ist jedoch für 2022 geplant.

• Ab 2019 werden die von Île-de-France Mobilités gekauften neuen Busse mit einer sanften Klimaanlage ausgestattet.

Diese Entscheidung folgt auf Arbeiten, die in Absprache mit der FNAUT durchgeführt wurden, um die klimatischen Komfortbedingungen zu definieren, die an die verschiedenen Bustypen angepasst sind.

Die Hersteller werden aufgefordert, in zukünftigen Ausschreibungen optimierte Vorschläge für die Kühllüftung zu machen.

Dieses Projekt zur Klimatisierung von Bussen ist Teil eines umfassenderen Wunsches , den Komfort in Bussen in der Île-de-France zu verbessern, wobei die Innenausstattung von Bussen vollständig berücksichtigt wird.