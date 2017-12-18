Île-de-France Mobilités investiert zusätzliche 929 Millionen Euro, um Bahnhöfe in der Region Paris barrierefrei zu machen

Diese Zugänglichkeit besteht aus der Installation von Aufzügen, Rolltreppen, Zugangsrampen, Rollstühlen in Wartebereichen, akustischen Beacons, taktilen Streifen, um zur Wachsamkeit zu erwachen ...

"Wir legen wirklich die Mittel auf den Tisch, um jedem unserer Reisenden einen qualitativ hochwertigen und zugänglichen Service zu bieten. Das sind natürlich Menschen im Rollstuhl, aber auch Eltern mit Kinderwagen, Schwangere und ältere Menschen. Île-de-France Mobilités erfüllt seine finanziellen Verpflichtungen, und ich zähle darauf, dass die Betreiber weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um die gesetzten Fristen einzuhalten und den Bau all dieser Stationen bis 2024 abzuschließen. ", erklärt Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France.