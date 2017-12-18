Île-de-France Mobilités investiert zusätzliche 929 Millionen Euro, um Bahnhöfe in der Region Paris barrierefrei zu machen
Diese Zugänglichkeit besteht aus der Installation von Aufzügen, Rolltreppen, Zugangsrampen, Rollstühlen in Wartebereichen, akustischen Beacons, taktilen Streifen, um zur Wachsamkeit zu erwachen ...
"Wir legen wirklich die Mittel auf den Tisch, um jedem unserer Reisenden einen qualitativ hochwertigen und zugänglichen Service zu bieten. Das sind natürlich Menschen im Rollstuhl, aber auch Eltern mit Kinderwagen, Schwangere und ältere Menschen. Île-de-France Mobilités erfüllt seine finanziellen Verpflichtungen, und ich zähle darauf, dass die Betreiber weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, um die gesetzten Fristen einzuhalten und den Bau all dieser Stationen bis 2024 abzuschließen. ", erklärt Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France.
Darüber hinaus wird der Assistenzdienst für behinderte Fahrgäste ab dem 1. Januar 2018 in allen Bahnhöfen der Ile-de-France gleich sein. Es besteht darin, am Bahnhof jeder behinderten Person Hilfe zu leisten, die werktags zwischen 6:30 und 20 Uhr auf ihren Zug zugreifen möchte. Außerhalb dieser Zeiten muss diese Online-Unterstützung über Vianavigo.fr oder telefonisch unter 09 70 82 41 42 gebucht werden.
Diese Arbeiten werden zu 50 % von Île-de-France Mobilités, zu 25 % von der Region Île-de-France und zu 25 % von SNCF finanziert. Im Jahr 2019 werden 172 Bahnhöfe in der Île-de-France zugänglich sein.