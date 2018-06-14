Île-de-France Mobilités investiert in die Zukunft der Fahrgastinformation an der Seite führender Verkehrs- und Forschungsunternehmen

Im Juni 2016 startete Île-de-France Mobilités das Programm Smart Navigo, eine digitale Roadmap für die Entwicklung innovativer digitaler Dienste. Ziel ist es, das tägliche Leben der Einwohner der Ile-de-France zu erleichtern, insbesondere indem ihnen geholfen wird, unter allen verfügbaren Mobilitätsformen die für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Verkehrsmittel zu wählen. Um diese Dienste zu entwickeln, muss Île-de-France Mobilités einen einfachen Zugang zu hochwertigen Fahrgastinformationen gewährleisten.

Die beiden Forschungsprojekte IVA (Augmented Passenger Information) und M2i (Integrated Mobility in Île-de-France) sind Teil dieses Ziels mit der Entwicklung eines Referenzdienstes für Fahrgastinformationen für Schiene und Straße auf regionaler Ebene. Durch den Einsatz von prädiktiven Berechnungstools und künstlicher Intelligenz geht es darum, in Echtzeit die bestmöglichen Transportlösungen für eine Reise bereitzustellen, alle Verkehrsträger zusammen. Diese Projekte umfassen ein Gesamtbudget von mehr als 15 Millionen Euro, darunter 1,1 Millionen Euro, die von Île-de-France Mobilités finanziert werden und über 4 Jahre durchgeführt werden.