Île-de-France Mobilités, die Region Île-de-France und SNCF intensivieren die Arbeiten zur Barrierefreiheit der Bahnhöfe

Die getroffenen Einrichtungen, die für Menschen mit eingeschränkter Mobilität von großer Bedeutung sind, kommen in der Tat allen Fahrgästen zugute. Sie tragen auch dazu bei, das Reisen in den Bahnhöfen zu erleichtern, während die Zahl der Passagiere, die sie passieren, die heute auf mehr als 3,2 Millionen pro Tag geschätzt wird, weiter zunimmt.

Bis heute ist bereits etwa die Hälfte des Programms von 209 Stationen abgeschlossen. Durch die Erhöhung der jährlichen finanziellen Anstrengungen von 135 Mio. EUR in den letzten zwei Jahren auf 190 Mio. EUR beabsichtigen Île-de-France Mobilités, die Region Île-de-France und SNCF, die Einführung von Lösungen zur Barrierefreiheit zu beschleunigen, um das tägliche Leben der Einwohner der Ile-de-France zu erleichtern und den Zugang zum Verkehr für alle zu vereinfachen. Im Durchschnitt werden jedes Jahr 17 Stationen barrierefrei gemacht, d. h. eine Station alle drei Wochen, um das Arbeitsprogramm im Jahr 2024 abzuschließen.

DER BAHNHOF LES VALLÉES (LINIE L) IST EINES DER GROSSPROJEKTE, DIE KÜRZLICH ABGESCHLOSSEN WURDEN.

Die Arbeiten, die einer Investition von 13 Millionen Euro entsprechen, haben es ermöglicht, wichtige Infrastrukturen zu schaffen: insbesondere eine mit Aufzügen ausgestattete Fußgängerbrücke, die die Stadtteile der drei Gemeinden Colombes, La Garenne-Colombes und Bois Colombes verbindet und gleichzeitig den Zugang zu Zügen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität erleichtert.

Zusätzlich zu diesen Arbeiten werden neue Einrichtungen das tägliche Leben der Bahnhofsnutzer erleichtern: ein Arbeitsbereich im Work & Station-Bahnhof und ein sicherer Véligo-Fahrradunterstand.

Kennzahlen zur Barrierefreiheit des Gare des Vallées (92):

– Investition von 13 Mio. €,

– Schaffung einer neuen Fußgängerbrücke und 3 Aufzügen, um die Gemeinden zu verbinden und die Bahnsteige des Bahnhofs zu erreichen,

– Modernisierung und Austausch der Asphaltdecke der Docks,

– Einrichtung von Wachsamkeitsstreifen,

– Neuer Unterstand auf der Bahnsteigseite des Passagiergebäudes,

– Austausch von Dockmöbeln,

– Aufrüstung der Beleuchtung auf den neuesten Stand,

– Einhaltung der Beschilderung.