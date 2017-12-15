Île-de-France Mobilités bestellt 20 neue Züge für die Pariser Metrolinie 11
Das Modell MP14 wird ebenfalls auf den Linien 4 und 14 eingesetzt, jedoch in seiner automatischen Version. Es trägt die neuen Farben des Regionalverkehrs und wird viele Vorteile bringen, wie zum Beispiel:
- das Vorhandensein von Bildschirmen und dynamischen Plänen für bessere Fahrgastinformationen
- Besserer Komfort
- Effektivere Lärmbegrenzung
- Reduzierung des Energieverbrauchs um 20 % im Vergleich zu früheren Zügen (LED-Beleuchtung, elektrisches Bremsen usw.)
Diese Akquisition beläuft sich auf 187,3 Millionen Euro, wobei sich Île-de-France Mobilités und RATP die Finanzierung des Projekts zu gleichen Teilen teilen. Es sei darauf hingewiesen, dass eine zweite Bestellung von 19 zusätzlichen Zügen erforderlich sein wird, um den Betrieb der Strecke zu ermöglichen, deren Verlängerungsarbeiten nach Rosny Bois-Perrier im Gange sind.