Île-de-France Mobilités bestellt 20 neue Züge für die Pariser Metrolinie 11

Diese Akquisition beläuft sich auf 187,3 Millionen Euro, wobei sich Île-de-France Mobilités und RATP die Finanzierung des Projekts zu gleichen Teilen teilen. Es sei darauf hingewiesen, dass eine zweite Bestellung von 19 zusätzlichen Zügen erforderlich sein wird, um den Betrieb der Strecke zu ermöglichen, deren Verlängerungsarbeiten nach Rosny Bois-Perrier im Gange sind.