Île-de-France Mobilités leitet ein Entschädigungsverfahren für Fahrgäste der RER A und B ein

Wie erhalte ich eine Rückerstattung?

Reisende mit Navigo- und Imagine R-Paketen sind von dieser Maßnahme betroffen. Die erstatteten Personen müssen einen Wohnsitz oder eine berufliche Tätigkeit in der Nähe der Bahnhöfe einer der beiden Linien nachweisen, mit Ausnahme der Bahnhöfe in Paris intramuros.

Genauer gesagt erhalten Fahrgäste mit einem aktiven Navigo-Pass (jährlich oder monatlich) zwischen dem 30. Oktober und dem 1. November 2017 für die RER A eine Rückerstattung von 10 €. Der Betrag beträgt 5€ für Inhaber eines Imagine R.

Für die RER B erhalten Fahrgäste, die sowohl Navigo-Inhaber (jährlich oder monatlich) als auch regelmäßige Nutzer der RER B zwischen Februar und Oktober 2017 sind, eine Erstattung von 20 €. Begünstigte eines Imagine R-Pakets werden mit 10 € entschädigt.

Alle von dieser Maßnahme betroffenen Reisenden werden gebeten, sich ab dem 10. Januar 2018 an der Adresse https://mondedommagement.transilien.com/ anzumelden.

Dies ist identisch mit dem, das bereits im Juli 2016 eingeführt wurde, als Valérie Pécresse eine kommerzielle Geste zugunsten der von schweren Überschwemmungen und Streiks betroffenen Reisenden erhalten konnte.