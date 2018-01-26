Île-de-France Mobilités mietet zwei neue AGC-Züge auf der Linie P
Sehen Sie sich das Video an, das die Ankunft der neuen Züge zeigt.
Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2016 an der Spitze der Region hatte sich Valérie Pécresse zum Ziel gesetzt, eine Situation zu lösen, die viel zu lange eingefroren war. Die Ankunft dieser neuen Züge verdeutlicht den Wunsch von Île-de-France Mobilités, den Fahrgästen auf dieser Linie nach den täglichen Schwierigkeiten (Ausfälle, Verspätungen usw.) zu helfen.
"Das sind sehr gute Nachrichten für die Fahrgäste der Linie P. Ich habe mich verpflichtet, schnelle Lösungen für diese Strecke zu finden, die die letzte nicht elektrifizierte in der Île-de-France ist. Gleich nach meinem Amtsantritt als Präsident der Region habe ich die SNCF gebeten, das Projekt zur Elektrifizierung des Zweigs Provins wiederzubeleben, das zu lange hinausgezögert wurde und von dem ich hoffe, dass es bis Ende 2020 in Betrieb genommen wird. Aber es bestand Dringlichkeit für die Seine-et-Marnais-Passagiere, die nicht auf das Ende der Arbeiten südlich der Strecke warten konnten. Aus diesem Grund wird die Ankunft dieser 2 Züge es ermöglichen, die Verspätungen und Ausfälle von Zügen zu reduzieren, unter denen sie oft und zu lange gelitten haben. ", erklärt Valérie Pécresse.
"Die Linie P, die Seine-et-Marnais-Linie, befördert täglich mehr als 100.000 Fahrgäste. Die Servicequalität, die den Fahrgästen auf der Strecke angeboten wird, leidet unter einer alternden Ausrüstung, mit der Besonderheit, über eine Elektro- und Dieselflotte zu verfügen. Es wurde dringend notwendig, sie durch neuere Geräte zu ersetzen, und ich danke Île de France Mobilités herzlich für diese gute Nachricht für die Kunden der Achse La Ferté Milon – Meaux – Paris und unsere Teams. Dies ist ein 1. Stein des Transformationsprojekts der Linie P, das wir Ende letzten Jahres gemeinsam mit dem P+-Projekt gestartet haben. Ein Projekt zur kurzfristigen Verbesserung des Gesamtangebots, indem es an die Bedürfnisse des Reisens, der Fahrgastinformation, des Bahnhofsdienstes usw. angepasst wird. und indem wir jetzt projizieren, wie die Mobilität in Seine-et-Marne in den kommenden Jahren aussehen wird. ", sagt Alain Krakovitch.
Infografik: Ankunft von 2 neuen AGC-Zügen auf der Linie P. Um diesen Notfall zu bewältigen, ergreift Île-de-France mobilité Maßnahmen und vermietet 2 Züge an die Region Grand Est. Zug P, schließlich werden mit der Elektrifizierung der Linie P bis 2020 20 neue und 16 renovierte Züge in Betrieb genommen. Dank der 2 neuen AGC-Züge mehr Zuverlässigkeit, mehr Komfort.
Diese neuen AGC-Züge, die nicht mehr produziert werden, werden mit Diesel und Elektro betrieben und bieten den Fahrgästen auf der betreffenden Achse mehr Komfort : Anpassungsfähigkeit an Personen mit eingeschränkter Mobilität, Klimaanlage, Videoschutz, Fahrgastinformationssystem usw. Neben dem Innenraumkomfort werden diese AGC-Züge eine bessere Fließfähigkeit der Strecke und eine größere Regelmäßigkeit der Züge ermöglichen, um den Bedürfnissen der Fahrgäste gerecht zu werden. Der Betrieb und die Wartung dieser Züge werden vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert.
Sobald die Elektrifizierungsarbeiten auf dem Zweig Paris-Provins abgeschlossen sind, werden die bereits auf dieser Strecke vorhandenen AGC-Züge nach Norden verlegt, um die Ausrüstung von Paris – La Ferté Milon zu vervollständigen. Auf der Achse Paris-Provins wird Île-de-France Mobilités diese AGC-Züge durch die Ankunft von 20 neuen Einwohnern der Ile-de-France ersetzen, eine Maßnahme, die Teil des von Valérie Pécresse gewünschten umfassenden Plans zur Modernisierung des rollenden Materials der Île-de-France ist.