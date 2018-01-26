Île-de-France Mobilités mietet zwei neue AGC-Züge auf der Linie P

"Das sind sehr gute Nachrichten für die Fahrgäste der Linie P. Ich habe mich verpflichtet, schnelle Lösungen für diese Strecke zu finden, die die letzte nicht elektrifizierte in der Île-de-France ist. Gleich nach meinem Amtsantritt als Präsident der Region habe ich die SNCF gebeten, das Projekt zur Elektrifizierung des Zweigs Provins wiederzubeleben, das zu lange hinausgezögert wurde und von dem ich hoffe, dass es bis Ende 2020 in Betrieb genommen wird. Aber es bestand Dringlichkeit für die Seine-et-Marnais-Passagiere, die nicht auf das Ende der Arbeiten südlich der Strecke warten konnten. Aus diesem Grund wird die Ankunft dieser 2 Züge es ermöglichen, die Verspätungen und Ausfälle von Zügen zu reduzieren, unter denen sie oft und zu lange gelitten haben. ", erklärt Valérie Pécresse.



"Die Linie P, die Seine-et-Marnais-Linie, befördert täglich mehr als 100.000 Fahrgäste. Die Servicequalität, die den Fahrgästen auf der Strecke angeboten wird, leidet unter einer alternden Ausrüstung, mit der Besonderheit, über eine Elektro- und Dieselflotte zu verfügen. Es wurde dringend notwendig, sie durch neuere Geräte zu ersetzen, und ich danke Île de France Mobilités herzlich für diese gute Nachricht für die Kunden der Achse La Ferté Milon – Meaux – Paris und unsere Teams. Dies ist ein 1. Stein des Transformationsprojekts der Linie P, das wir Ende letzten Jahres gemeinsam mit dem P+-Projekt gestartet haben. Ein Projekt zur kurzfristigen Verbesserung des Gesamtangebots, indem es an die Bedürfnisse des Reisens, der Fahrgastinformation, des Bahnhofsdienstes usw. angepasst wird. und indem wir jetzt projizieren, wie die Mobilität in Seine-et-Marne in den kommenden Jahren aussehen wird. ", sagt Alain Krakovitch.