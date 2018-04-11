Île-de-France Mobilités setzt einen Expertenausschuss zum Thema kostenlose öffentliche Verkehrsmittel ein
Den Vorsitz dieses Ausschusses wird Jacques Rapoport, ehemaliger Präsident von SNCF Réseau, führen, der diese Überlegungen unvoreingenommen leiten wird, indem er Beiträge aus den acht Departements der Ile-de-France und den betroffenen lokalen Behörden sammelt. Der designierte Berichterstatter ist Grégoire Marlot, ehemaliger Generaldirektor für Strategie von SNCF Réseau und Mitglied der Spinetta-Kommission.
Dieser Ausschuss setzt sich außerdem zusammen aus:
- Gilles Carrez, LR-Abgeordneter für Val-de-Marne,
- Gilles Savary, ehemaliger PS-Abgeordneter der Gironde,
- lain Quinet, stellvertretender Generaldirektor von SNCF Réseau,
- Marc Pélissier, Generalsekretär des Verbands der Verkehrsnutzer der Île-de-France (AUT-IDF),
- Yves Crozet, Professor an der Sciences Po Lyon und der Universität Lyon II und ehemaliger Präsident des Labors für Verkehrswirtschaft (LET)
- Fabien Leurent, Forschungsdirektor am City Mobility Transport Laboratory, Université Paris-Est, IFSTARR-ENPC-UPEM
- Francois Mirabel, Präsident der Beobachtungsstelle für Energie und Umwelt des Verkehrs in Verbindung mit ADEME, Dekan der Wirtschaftsfakultät Direktor der SCUIO-IP Universität Montpellier
Die Schlussfolgerungen der durchgeführten Studie müssen jedoch den Finanzierungsbedarf berücksichtigen, der derzeit für die Modernisierung des öffentlichen Verkehrsnetzes in der Region Île-de-France unerlässlich ist. Es sei daran erinnert, dass die von den Nutzern erhobenen Fahrpreise für den öffentlichen Verkehr fast 3 Milliarden Euro pro Jahr oder etwa 30 % der jährlichen Betriebskosten des Verkehrs in der Île-de-France ausmachen, die sich auf etwa 10 Milliarden Euro pro Jahr belaufen. Die Verbesserung der Servicequalität für alle Nutzer kann diese 3 Mrd. EUR nicht einsparen.Darüber hinaus wird sich die Studie auf alle Einwohner der Ile-de-France konzentrieren, um eine Diskriminierung zwischen den Nutzern zu vermeiden.
Der Bericht über diese Studie wird dem Präsidenten voraussichtlich Ende September 2018 vorgelegt.