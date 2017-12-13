Île-de-France Mobilités setzt die Modernisierung der Bahnhöfe fort
Vernetzte Stationen: 80 neue Bahnhöfe mit vernetzten Wartebereichen ausgestattet
Anfang 2017 startete Île-de-France Mobilités das Programm zur Entwicklung von Microworking-Räumen, um 70 Bahnhöfe mit vernetzten Räumen auszustatten. So können die Fahrgäste, bevor sie ihren Zug, ihre Straßenbahn oder ihren Bus nehmen, ihre Wartezeit in diesen komfortablen und beheizten Räumen nutzen, die mit Steckdosen und kostenlosem WLAN ausgestattet sind.
Île-de-France Mobilités setzt die Installation dieser Flächen wie geplant fort und hat beschlossen, 80 zusätzliche Bahnhöfe in der Region Paris auszustatten. SNCF Gares & Connexions ist für die Umsetzung des Programms verantwortlich, das vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert wird.
Die Räume sind zwischen 2 und 50 m2 groß und befinden sich in der Regel im Herzen des Hauptbahnhofsgebäudes. Sie sind für alle Reisenden zugänglich, die in ihrem Arbeitstag vorankommen und Zeit sparen oder einfach ihr Telefon aufladen möchten!
Ein Konzentrationsraum ermöglicht es, sich für eine längere Zeit und auf bequemere Weise niederzulassen, Streifen, feste individuelle Tabletten. Ein geräumiger Raum ermöglicht es Ihnen, unterwegs zu arbeiten, Ihr Telefon aufzuladen, Tablet, um Ihre Sachen zu verstauen. Eine Dynamik ermöglicht es, im Sitz-Stehen zu arbeiten und in absoluter Vertraulichkeit zu telefonieren, Table d'hôte, Trennwände.
Sichere Bahnhöfe: Der Bahnhof Saint Lazare ist mit Portalen ausgestattet
Der Gare Saint Lazare ist nach dem Gare du Nord der zweitgrößte Bahnhof Europas in Bezug auf den Passagierstrom. Trotz seiner Bedeutung und der Tatsache, dass es hauptsächlich die Einwohner der Ile-de-France sind, die ihn frequentieren, ist er heute der einzige große Bahnhof auf der Ile de France, der nicht mit Portalen ausgestattet ist.
Im September 2016 bat Valérie Pécresse SNCF, diese Ausrüstung einzurichten, die sowohl für eine wirksame Betrugsbekämpfung als auch für die Vorbereitung der Smart-Navigo-Revolution (Postzahlung, Smartphone-Nutzung usw.) erforderlich ist.
Île-de-France Mobilités übernimmt 100 % der Installationskosten, d. h. 14 Millionen Euro.
Die Installationsarbeiten dieser Portale, die im Sommer 2019 abgeschlossen sein werden, werden so durchgeführt, dass die Auswirkungen auf den Fahrgastfluss im Bahnhof so gering wie möglich gehalten werden. Darüber hinaus ist die Installation dieser Portale auch eine Gelegenheit für SNCF, die Zufahrt zu den Bahnsteigen neu zu organisieren, um Geschäfte und Dienstleistungen besser zu organisieren, aber auch die Informationen (Anzeige von Fahrplänen) und die Beschilderung zu verbessern.
1.800 "Drehkreuze", von denen einige mehr als 30 Jahre alt sind, werden ebenfalls durch diese neuen Modelle ersetzt oder in nicht ausgestatteten Bahnhöfen hinzugefügt, so dass Ende 2019 90 % der Fahrgäste, die einen Bahnhof in der Region Paris passieren, tatsächlich Validatoren durchlaufen (gegenüber 80 % heute).
SNCF und Île-de-France Mobilités haben sich für einen Technologiesprung entschieden, um große Verkehrsströme zu bewältigen (bessere Erkennung, auch für Kinder, Schwenktürsystem usw.) und die Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität besser zu berücksichtigen. Die SNCF-Kommission für Barrierefreiheit, die sich aus Vertretern der Verbände zusammensetzt, war an der Ausschreibung der SNCF beteiligt.
Besser zugängliche Bahnhöfe: 929 Mio. EUR, um Bahnhöfe für alle zugänglich zu machen
Île-de-France Mobilités hat soeben den zweiten Teil des Finanzierungsprogramms für die Barrierefreiheit der 209 SNCF-Bahnhöfe in der Île-de-France in Höhe von 929 Millionen Euro genehmigt. Dieses umfangreiche Projekt wird es Menschen mit eingeschränkter Mobilität ermöglichen, bis 2024 268 Bahnhöfe in der Region Paris (SNCF und RATP) problemlos zu erreichen, was fast 95 % des Schienenverkehrs in der Region Paris entspricht. Insgesamt werden 1,45 Milliarden Euro investiert, um diese Bahnhöfe barrierefrei zu machen.
Heute sind in der Île-de-France bereits 146 Bahnhöfe zugänglich, von denen 34 zwischen 2016 und 2017 gebaut wurden.
Arbeiten zur Verbesserung der Barrierefreiheit umfassen die Installation von Aufzügen, Rolltreppen, Zugangsrampen, Rollstühlen in Wartebereichen, Podotactylstreifen zur Wachsamkeit, akustischen Leuchtfeuern, Führungsstreifen, die Anhebung von Bahnsteigen für den direkten Zugang zu Zügen und die Beseitigung von Hindernissen in der Nähe von Bahnhöfen. Für die Durchführung dieser Arbeiten werden 50 % des Budgets von Île-de-France Mobilités, 25 % von der Region Île-de-France und 25 % von der SNCF finanziert.
Intermodale und barrierefreie Stationen
Mehrere Bahnhofsentwicklungsprojekte wurden dem Rat von Île-de-France Mobilités vorgestellt, wie der Bahnhof Poissy, der im Juni 2017 mit der Öffentlichkeit konsultiert wurde, der Bahnhof Melun, der Bahnhof Saint-Denis und die Entwicklung rund um die Bahnhöfe Lyon-Bercy-Austerlitz.
Das Beispiel der Komplettsanierung des Bahnhofs Saint Denis
Der 5. Bahnhof der Île-de-France (ohne Pariser Bahnhöfe), der Bahnhof Saint Denis, wird von mehr als 90.000 Passagieren / Tag frequentiert. Es verfügt über ein wichtiges Verkehrsangebot (2 Zuglinien, 2 Straßenbahnlinien, 3 Buslinien), das in den kommenden Jahren weiter gestärkt wird.
Die Dynamik des Gebiets und die Entwicklung des Verkehrsangebots verheißen einen Anstieg der Fahrgastzahlen um schätzungsweise 70 % bis 2030 oder 150.000 Fahrgäste pro Tag für einen Bahnhof, der bereits während der Hauptverkehrszeit überlastet ist.
Darüber hinaus ist die Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität unvollständig, die Beschilderung schwer lesbar, insbesondere für Informationen über Verbindungen.
Um den Bedürfnissen der Reisenden gerecht zu werden, hat Île-de-France Mobilités Studien zur Verbesserung der Situation in Auftrag gegeben. Sie wurden vom 11. September bis 6. Oktober 2017 der Öffentlichkeit präsentiert.
Verlegung der Straßenbahnhaltestelle 1, Erhöhung der Bahnsteige, Schaffung einer neuen Unterführung, Erhöhung der Stellplätze für Fahrräder, Modernisierung der Informationen zur Integration der verschiedenen öffentlichen Verkehrsmittel, Erleichterung des Übergangs von einem zum anderen usw. Die Arbeiten beginnen mit der Barrierefreiheit des Bahnhofs im Jahr 2018 für ein Gesamtbudget von 65 Millionen Euro.
Die Details des Projekts und die Ergebnisse der Konsultation finden Sie hier: http://www.amenagementgare-saint-denis.fr/
Pressekontakte
–> Sébastien Mabille: 01 47 53 28 42 – [email protected]
–> Hélène Duguet : 01 82 53 80 90 – [email protected]