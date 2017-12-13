Île-de-France Mobilités setzt die Modernisierung der Bahnhöfe fort

Sichere Bahnhöfe: Der Bahnhof Saint Lazare ist mit Portalen ausgestattet

Der Gare Saint Lazare ist nach dem Gare du Nord der zweitgrößte Bahnhof Europas in Bezug auf den Passagierstrom. Trotz seiner Bedeutung und der Tatsache, dass es hauptsächlich die Einwohner der Ile-de-France sind, die ihn frequentieren, ist er heute der einzige große Bahnhof auf der Ile de France, der nicht mit Portalen ausgestattet ist.

Im September 2016 bat Valérie Pécresse SNCF, diese Ausrüstung einzurichten, die sowohl für eine wirksame Betrugsbekämpfung als auch für die Vorbereitung der Smart-Navigo-Revolution (Postzahlung, Smartphone-Nutzung usw.) erforderlich ist.

Île-de-France Mobilités übernimmt 100 % der Installationskosten, d. h. 14 Millionen Euro.

Die Installationsarbeiten dieser Portale, die im Sommer 2019 abgeschlossen sein werden, werden so durchgeführt, dass die Auswirkungen auf den Fahrgastfluss im Bahnhof so gering wie möglich gehalten werden. Darüber hinaus ist die Installation dieser Portale auch eine Gelegenheit für SNCF, die Zufahrt zu den Bahnsteigen neu zu organisieren, um Geschäfte und Dienstleistungen besser zu organisieren, aber auch die Informationen (Anzeige von Fahrplänen) und die Beschilderung zu verbessern.