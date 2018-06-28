Île-de-France Mobilités, RATP und SNCF starten eine Ausschreibung für den Ersatz der RER B-Züge

Die RER-Linie B ist das Rückgrat des Verkehrsnetzes der Ile-de-France auf der Nord-Süd-Achse. Diese Linie, die bis zu 900.000 Fahrten pro Tag abwickelt, ist für den Betrieb der Region Île-de-France von großer Bedeutung.

Aus diesem Grund hat Île-de-France mobilités im Juli 2016 beschlossen, als Erweiterung seiner beispiellosen Investitionen, um den Einwohnern der Ile-de-France auf allen Strecken der Region Ile-de-France eine bessere Servicequalität zu bieten, zusammen mit RATP und SNCF, den Ersatz der derzeit im Umlauf befindlichen Züge durch Geräte zu beschleunigen, die leistungsfähiger, effizienter und komfortabler sind und an die betrieblichen Zwänge der Strecke angepasst sind. Ursprünglich von 2029-2030 geplant.

Dieser Markt wird für die Anschaffung von maximal 180 "MING"-Elementen (New Generation Interconnected Equipment) dimensioniert, die ersten Lieferungen werden für 2024 erwartet, um die Zulassungstests durchzuführen, die ihre kommerzielle Inbetriebnahme ab 2025 ermöglichen.

Île-de-France Mobilités finanziert zusammen mit RATP dieses gesamte Programm.

Die Linie B ist derzeit mit 117 renovierten MI 79-Zügen und 31 MI 84-Zügen ausgestattet, die derzeit renoviert werden, zwei Operationen, die von Île-de-France Mobilités, RATP und SNCF finanziert werden und den Komfort dieser Züge bis zur Ankunft des MING bereits verbessert haben.

Der Vertrag umfasst die Studie und Lieferung von Materialien in 2 Tranchen:

eine feste Scheibe von 146 Elementen

eine optionale Scheibe für bis zu 34 zusätzliche Elemente

Diese zukünftigen Züge werden in der Lage sein, auf der gesamten Linie B zu verkehren, d. h. auf den Netzen RATP und SNCF, mit zwei Spannungen mit 1500 V DC bzw. 25 kV AC.

Diese MING haben die folgenden technischen Hauptmerkmale: