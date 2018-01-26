Île-de-France Mobilités und RATP starten eine massive Ausschreibung für den Kauf von Elektrobussen

Catherine Guillouard, Vorsitzende und CEO von RATP, kommentierte: "Die massive Ausstattung unserer Flotte mit Elektrobussen zeigt unser Bestreben, ein wichtiger Akteur bei der Energiewende im öffentlichen Verkehrssektor zu werden. Unser Ziel, bis 2025 über eine 100 % saubere Busflotte in der Île-de-France zu verfügen, ist eine echte technologische Herausforderung, die eine Anpassung unserer 25 Buszentren innerhalb sehr enger Fristen erfordert. Das gesamte Unternehmen ist mobilisiert, um diese Herausforderung zu meistern."



Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und von Île-de-France Mobilités, erläutert ihr Ziel: "Mein Ziel ist es, die Region bis 2025 zu 100 % mit sauberen Fahrzeugen für das dicht besiedelte Gebiet (Paris, kleine Kronstädte und große regionale Ballungsräume) auszustatten. Es ist ein Problem der öffentlichen Gesundheit und ein wichtiges industrielles Thema im Einklang mit unserem Wunsch, die Île-de-France zu einer attraktiven und ökologischen Metropole zu machen. Aus diesem Grund startet Île-de-France Mobilités zusammen mit der RATP die größte Ausschreibung für Elektrobusse in Europa. Für die äußeren Vororte arbeitet Île-de-France Mobilités derzeit an einer Ausschreibung für rund 450 Busse über einen Zeitraum von 3 Jahren, um die Verbesserungen der seit 2016 eingerichteten Linien zu unterstützen und die Ausstattung anderer Betreiber in der Île-de-France (Transdev, Keolis, Car Lacroix usw.) mit sauberen Bussen fortzusetzen."