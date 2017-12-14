Mobilitätspläne: Île-de-France Mobilités & die Region helfen Unternehmen, ihre Reisen zu optimieren

Diese Verpflichtung zur Erstellung eines Mobilitätsplans erfolgt im Rahmen des Gesetzes über die Energiewende für grünes Wachstum vom 17. August 2015, das 7.000 Unternehmen in der Île-de-France betrifft. Ziel ist es, den Mitarbeitern den saubersten Transport zu fördern und das Prinzip der Ökomobilität im Unternehmen zu entwickeln, indem beispielsweise über Telearbeits- oder Fahrgemeinschaftssysteme nachgedacht wird. Insgesamt werden 2019 fast 70 % der Beschäftigten in der Region von einem Mobilitätsplan (PDM) eines Unternehmens oder einer Verwaltung betroffen sein.

"Diese Mobilitätspläne sind eine echte Chance für unsere Unternehmen in der Region Ile-de-France, ihre Produktivität zu steigern, indem sie die Reisen ihrer Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden effizienter gestalten. Konkret geht es sowohl um die Rationalisierung ihrer Kosten als auch um die Reduzierung von Wegeunfällen bei gleichzeitiger Begrenzung der Umweltauswirkungen des Transports. Île-de-France Mobilités und die Region Île-de-France stehen den Fachleuten zur Seite, um diese neue regulatorische Verpflichtung zu erfüllen, da wir ihnen dank der Beratung durch Mobilitätsexperten, Online-Tools, aber auch regionaler Subventionen den Einstieg erleichtern", erklärt Stéphane Beaudet, Vizepräsident von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France und zuständig für Verkehr.