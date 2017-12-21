Île-de-France Mobilités verstärkt 90 zusätzliche Buslinien

"Im Rahmen der "Revolution im Transportwesen" haben wir intensiv mit lokalen Mandatsträgern, Verkehrsunternehmen und Fahrgästen zusammengearbeitet, um ein besseres Busangebot in der Île-de-France zu gewährleisten", erklärt Valérie Pécresse, Präsidentin der Region Île-de-France und von Île-de-France Mobilités. "Sie müssen öfter und länger bleiben, vor allem nachts und am Wochenende, und die Entwicklungen in jedem Gebiet, neue Stadtteile und Beschäftigungsbereiche berücksichtigen. Es kann auch eine unmittelbare Reaktion für Reisende in den äußeren Vororten sein, die keinen Zugang zu Verkehrsmitteln haben. Deshalb ändern wir einige Linien, wir schaffen neue. In zwei Jahren haben wir bereits 250 Buslinien modernisiert, wobei wir uns besonders auf das Nachtbusnetz Noctilien konzentriert haben, das hochgefahren wird und das Schienennetz ersetzt, wenn es geschlossen ist. »

Fast 250 Linien wurden in 2 Jahren modifiziert, um die Routen der Einwohner der Ile-de-France zu verbessern, wodurch das jährliche Budget für das Busnetz seit 2016 um mehr als 100 Millionen Euro erhöht wurde.