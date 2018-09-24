Wie bei jeder großen Sport- oder Kulturveranstaltung verstärkt Île-de-France Mobilités sein Transportangebot für den Empfang von Zuschauern in Saint-Quentin-en-Yvelines.

Die Achse Paris – Saint-Quentin-en-Yvelines (Linien C, N und U) ist die erste Achse, die von den Organisatoren identifiziert wurde, um den Zuschauern den Zugang zum Ryder-Cup-Gelände zu ermöglichen. Daher und nach einer Analyse der erwarteten Verkehrsströme hat Île-de-France Mobilités beschlossen, das Verkehrsangebot auf den Linien C, N und U wie folgt zu verstärken: