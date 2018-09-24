Ryder Cup 2018: Die Region Île-de-France und Île-de-France Mobilités mobilisieren sich, um das 3. größte Sportereignis der Welt auszurichten
Wie bei jeder großen Sport- oder Kulturveranstaltung verstärkt Île-de-France Mobilités sein Transportangebot für den Empfang von Zuschauern in Saint-Quentin-en-Yvelines.
Die Achse Paris – Saint-Quentin-en-Yvelines (Linien C, N und U) ist die erste Achse, die von den Organisatoren identifiziert wurde, um den Zuschauern den Zugang zum Ryder-Cup-Gelände zu ermöglichen. Daher und nach einer Analyse der erwarteten Verkehrsströme hat Île-de-France Mobilités beschlossen, das Verkehrsangebot auf den Linien C, N und U wie folgt zu verstärken:
- am Freitag Schaffung von 4 Zügen auf der Linie C und 4 Zügen auf der Linie N,
- am Samstag Schaffung von 6 Zügen auf der Linie C und 5 Zügen auf der Linie N sowie die Einführung von "langen Zügen" von 6 Zügen auf der Linie C und 9 Zügen auf der Linie U,
- am Sonntag Schaffung von 6 Zügen auf der Linie C und 5 Zügen auf der Linie N sowie die Einführung von "langen Zügen" von 3 Zügen auf der Linie C und 6 Zügen auf der Linie U.
Ziehen Sie die Vorbereitungslinien für die Ausrichtung des Ryder Cup. Linien N,U,C. Metro B bis zum Flughafen Charles de Gaulle.
Die zweite identifizierte Eisenbahnachse, die Achse Paris – Massy-Palaiseau durch die Linie B, wird von der RATP von Paris nach Massy-Palaiseau wie folgt verstärkt:
- am Freitag, Schaffung von 4 Zügen,
- am Samstag, Schaffung von 9 Zügen,
- Sonntags Schaffung von 8 Zügen.
Um das Bahnangebot zu vervollständigen, hat der Veranstalter der Veranstaltung per Ausschreibung ein System kostenloser Shuttles zwischen dem Golfplatz und den Bahnhöfen Saint-Quentin-en-Yvelines und Massy-Palaiseau eingerichtet.
Agenten, die für die Betreuung und Sicherheit der Reisenden mobilisiert wurden
In den Hauptbahnhöfen der verschiedenen Achsen wird von RATP und SNCF Mobilités ein zusätzlicher Einsatz von Empfangsmitarbeitern eingerichtet. Dies betrifft die Bahnhöfe Saint-Quentin, Versailles-Chantiers, Paris-Montparnasse und La Défense sowie die innerstädtischen Bahnhöfe der Linie C (St-Michel-Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides und Champ de Mars-Tour Eiffel). Empfang und Regulierung, die Agenten werden da sein, um die Benutzer zu einer optimalen Route zum Golf National zu führen.
Vorbereitungen für die Ausrichtung des Ryder Cup von il-de-France mobilité
Eine Partnerschaft mit der Region Île-de-France
Die Region gewährte dem Ryder Cup einen Zuschuss in Höhe von 200.000 Euro und kofinanzierte auch die Renovierung und Modernisierung des Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines in Höhe von 2 Millionen Euro.
Eine Mobilisierung von Gymnasiasten
Im Rahmen dieser Partnerschaft hatte die Region Île-de-France die Möglichkeit, Gymnasiasten aus der Region Île-de-France einzuladen, an den Trainingstagen des Junior Ryder Cup teilzunehmen, die am 24. und 25. September auf dem Golfplatz Disneyland Paris stattfinden. Dies ist ein Tag, der in 2 Phasen unterteilt ist: ein morgendlicher Empfang auf den Trainingsplätzen der Spieler und ein Nachmittag im Park von Disneyland Paris. 200 Gymnasiasten in der Region Paris sind betroffen.
Beispiellose internationale Reichweite
Die Organisation dieser Veranstaltung in der Île-de-France wird das touristische Angebot und die Vorzüge der Region hervorheben. 25 freiwillige Tourismushelfer werden in den Bahnhöfen Saint-Quentin-en-Yvelines und Massy Palaiseau eingesetzt, um französische und internationale Besucher bestmöglich willkommen zu heißen.