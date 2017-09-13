Olympia 2024: Île-de-France mobilités engagiert sich für effizienten Verkehr

Moderne und zugängliche Verkehrsmittel

Zwischen 2016 und 2024 werden mehr als 1.000 neue oder überholte Züge ausgeliefert. Die Modernisierung und Entwicklung des Verkehrs ist eine der Prioritäten von Île-de-France Mobilités, um die Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern.

Die Bemühungen konzentrieren sich auch auf die Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Bis 2024 werden alle öffentlichen Verkehrsmittel an der Oberfläche für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sein, ebenso wie die Hauptbahnhöfe.