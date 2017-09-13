Olympia 2024: Île-de-France mobilités engagiert sich für effizienten Verkehr
Das Verkehrsnetz wird alle olympischen Austragungsorte bedienen
Dank erheblicher Investitionen in die Erneuerung des rollenden Materials, die Schaffung neuer Strecken und die Verstärkung bestehender Linien werden alle olympischen Austragungsorte innerhalb von 45 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Paris entfernt sein. Darüber hinaus werden die 750 Bahnhöfe und U-Bahn-Stationen der Ile-de-France renoviert, um sie attraktiver zu machen und den Austausch zwischen den Verkehrsmitteln zu erleichtern.
Öffentliche Verkehrsmittel für die Olympischen Spiele
Schaffung neuer Dienstleistungen, umweltfreundlicher Verkehr, Verlängerung von Linien... Entdecken Sie die Zukunft des Verkehrs in der Île-de-France!
Moderne und zugängliche Verkehrsmittel
Zwischen 2016 und 2024 werden mehr als 1.000 neue oder überholte Züge ausgeliefert. Die Modernisierung und Entwicklung des Verkehrs ist eine der Prioritäten von Île-de-France Mobilités, um die Servicequalität für die Fahrgäste zu verbessern.
Die Bemühungen konzentrieren sich auch auf die Zugänglichkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Bis 2024 werden alle öffentlichen Verkehrsmittel an der Oberfläche für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sein, ebenso wie die Hauptbahnhöfe.