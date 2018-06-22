Île-de-France Mobilités engagiert sich für die Verbesserung der Luftqualität

Sauberere Fahrzeuge

Ehrgeizige Ziele:

100 % saubere Fahrzeuge im dicht besiedelten Gebiet im Jahr 2025

100 % saubere Busse im Jahr 2030 für die gesamte Region

Um diese Ziele zu erreichen, setzt Île-de-France Mobilités in Zusammenarbeit mit allen Verkehrsunternehmen Elektrobusse und Biogas ein und macht die Region Île-de-France zu einer weltweiten Referenz für den sehr kohlenstoffarmen öffentlichen Straßenverkehr.

Bis 2020 sollen mehr als 2.000 saubere Busse bestellt werden

Parallel dazu wird an der Anpassung von Busdepots an saubere Energien gearbeitet, um beispielsweise Elektrofahrzeuge oder Bio-NGV unterzubringen.

Île-de-France Mobilités experimentiert auch weiterhin mit neuen Technologien wie synthetischen Kraftstoffen (GTL und HVO) oder dem Wasserstoffsektor.