Île-de-France Mobilités und SNCF Gares & Connexions weihen einen neuen Raum Véligo Gare de l'Est ein

Der Espace Véligo gare de l'Est: eine sichere Fahrradaufbewahrung auf dem Bahnhofsvorplatz

Ideal auf dem Bahnhofsvorplatz gelegen, ist der neue Véligo-Raum leicht zu finden. Es ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zugänglich. Es enthält 69 sichere Plätze, die durch etwa vierzig frei zugängliche Reifen ergänzt werden. Dieses neue Fahrradschließfach ist mit VeloUp-Aufhängesystemen und doppelstöckigen Racks ausgestattet und kann klassische Fahrräder, aber auch Elektrofahrräder und Tandems aufnehmen. Gut beleuchtet und mit Videoüberwachung ausgestattet, garantieren die Véligo-Bereiche die Sicherheit der Reisenden und ihrer Fahrräder.

Das Ziel von Île-de-France Mobilités ist es, die Nutzung von Fahrrädern durch Reisende zu fördern, die regelmäßig geschäftlich oder privat zum Bahnhof fahren. Wie bei allen Véligo-Schließfächern müssen Fahrrad- und Zugbenutzer, um von einem der sicheren Plätze zu profitieren, im Besitz der Navigo-Karte sein, die mit einem gültigen Transport ticket aufgeladen ist, dank dem sie den Raum öffnen können. Sie müssen auch ein zusätzliches Jahresabonnement für ihren Navigo-Pass abschließen (für Véligo Gare de l'Est beträgt das Abonnement 20 € pro Jahr).

Die Kosten des Projekts belaufen sich auf 190.000 € ohne Mehrwertsteuer, die zu 75 % von Ile-de-France Mobilités und zu 25 % von SNCF finanziert werden.

Die Eröffnung des Véligo am Bahnhof Paris Est markiert eine neue Etappe in der Einführung dieses Dienstes in den großen Pariser Bahnhöfen nach Rosa Parks (RER E) und Paris-Montparnasse im Jahr 2016. Der Bahnhof Paris-Saint-Lazare wird der nächste sein, mit 40 ersten Plätzen, die 2019 in Betrieb genommen werden. Langfristig sind 100 Plätze geplant. Eine Beschleunigung des Programms ist auch am Gare de Lyon, Gard du Nord und Gare d'Austerlitz geplant. Darüber hinaus laufen Gespräche zwischen Île-de-France Mobilités und der Stadt Paris, um das Véligo-Programm in großen Resorts vor den Toren von Paris wie Nation, Porte de Clichy, Porte Dauphine oder Porte Maillot zu entwickeln.

Der neue Véligo-Raum gesellt sich zu den 98 Räumen der Île de France

Véligo bietet jetzt Fahrradparkplätze so nah wie möglich an Bahnhöfen und Stationen in der gesamten Region an, wobei bereits mehr als 6.000 Stellplätze in 98 Bahnhöfen und Bahnhöfen geschaffen wurden. Île-de-France mobilités setzt die Entwicklung von Véligo fort, so sind beispielsweise 2018 4 neue Flächen in RER-C-Stationen (Savigny-sur-Orge, Epinay-sur-Orge, Saint Michel-sur-Orge und Marolles-en-Hurepoix) geplant, und im Februar 2018 genehmigte Île-de-France Mobilités die Finanzierung von 450 neuen Stellplätzen in 17 neuen Sandsteinen für einen Gesamtbetrag von 1,17 Millionen Euro (70% IDFM, 30% SNCF).

Véligo, ein emblematischer Service der neuen Bahnhöfe der Île-de-France

Bahnhöfe sind Orte im Herzen der Stadt, die das tägliche Leben von Kunden, Reisenden und Anwohnern erleichtern sollen. Die Intermodalitätspolitik von Île-de-France Mobilités mit SNCF Gares & Connexions zielt darauf ab, das Serviceniveau für alle Mobilitätsformen zu maximieren, die Auswahl an Verkehrsträgern für die Fahrgäste zu erweitern und so die Entwicklung ihres Lebensstils zu unterstützen.

Der Einsatz von Véligo-Schließfächern, die Einrichtung von 170 vernetzten Räumen in Bahnhöfen, die Schaffung von mehr als 10.000 Park-and-Ride-Plätzen, die Vervielfachung der Gepäckaufbewahrung, die Ermöglichung der Zugänglichkeit von 268 Bahnhöfen bis 2024 (Installation von Aufzügen, Fußgängerbrücken usw.), aber auch ein Angebot an Geschäften in den Bahnhöfen, von Restaurants, Arbeits- und Entspannungsbereichen erweitern Sie das Angebot an Dienstleistungen für Reisende für ein besseres Reiseerlebnis.