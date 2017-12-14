Île-de-France Mobilités genehmigt die Route der Verlängerung der Straßenbahn 3 bis Porte Dauphine
Während die Inbetriebnahme des Streckenabschnitts T3 zwischen Porte de la Chapelle und Porte d'Asnières für Ende 2018 geplant ist, ist es tatsächlich der letzte Abschnitt zwischen Porte d'Asnières und Porte Dauphine, der seine Entwicklung mit der Validierung seiner Route durch Île-de-France Mobilités fortsetzt.
Nach einer Konsultation mit den Einwohnern im Jahr 2016 und technischen Arbeiten mit den Rathäusern der Arrondissements muss die Route der Verlängerung des T3 das 17. und 16. Arrondissement von Paris sowie die Gemeinden Levallois-Perret und Neuilly-sur-Seine durchqueren. Eine öffentliche Anhörung, die 2018 durchgeführt werden soll, wird dieses Projekt zur Verlängerung eines Budgets von 165 Millionen Euro vorstellen.
Mit dieser Verlängerung erhält die Linie T3 7 weitere Stationen und 3,2 km für eine Fahrzeit von 12 Minuten. Es wird mit den Linien 1, 2 und 3 der Metro und den Linien C und E der RER korrespondieren. Es werden 8 neue Züge erwartet, die vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert werden, um diesen Teil der Strecke zu bedienen und an Wochentagen etwa 59.000 Fahrgäste pro Tag zu befördern.
Route der Verlängerung der Straßenbahnlinie 3. Porte d'Asnières an der Porte Dauphine