Île-de-France Mobilités genehmigt die Route der Verlängerung der Straßenbahn 3 bis Porte Dauphine

Mit dieser Verlängerung erhält die Linie T3 7 weitere Stationen und 3,2 km für eine Fahrzeit von 12 Minuten. Es wird mit den Linien 1, 2 und 3 der Metro und den Linien C und E der RER korrespondieren. Es werden 8 neue Züge erwartet, die vollständig von Île-de-France Mobilités finanziert werden, um diesen Teil der Strecke zu bedienen und an Wochentagen etwa 59.000 Fahrgäste pro Tag zu befördern.