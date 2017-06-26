Île-de-France Mobilités lädt Sie ein, das Muster der Stoffe für Ihren Transport zu wählen

4 Muster zur Auswahl

Die Konsultation findet vom 26. Juni bis 5. Juli 2017 auf der Website http://www.designdevostransports.fr/

Die Wähler haben die Wahl zwischen 4 verschiedenen Gründen:

Fahrgastmotiv: Die Silhouette des Reisenden, seit mehreren Jahren Wahrzeichen des Transports der Île-de-France, wird als regelmäßiges gestaffeltes Rahmenmotiv verwendet

Territoriales Motiv: Farbige Linien, ähnlich den Linien des Verkehrsnetzes, überlagern sich über eine symbolische Vision des Territoriums der Île-de-France

Vertikales Muster: Zwei Farben in Camaïeu sind vertikal asymmetrisch angeordnet. Ein Fleece-Muster wird auf den gesamten Stoff aufgetragen

Das gewählte Muster kann dann in verschiedenen Farben abgelehnt werden.