Île-de-France Mobilités lädt Sie ein, das Muster der Stoffe für Ihren Transport zu wählen
4 Muster zur Auswahl
Die Konsultation findet vom 26. Juni bis 5. Juli 2017 auf der Website http://www.designdevostransports.fr/
Die Wähler haben die Wahl zwischen 4 verschiedenen Gründen:
Fahrgastmotiv: Die Silhouette des Reisenden, seit mehreren Jahren Wahrzeichen des Transports der Île-de-France, wird als regelmäßiges gestaffeltes Rahmenmotiv verwendet
Territoriales Motiv: Farbige Linien, ähnlich den Linien des Verkehrsnetzes, überlagern sich über eine symbolische Vision des Territoriums der Île-de-France
Vertikales Muster: Zwei Farben in Camaïeu sind vertikal asymmetrisch angeordnet. Ein Fleece-Muster wird auf den gesamten Stoff aufgetragen
Das gewählte Muster kann dann in verschiedenen Farben abgelehnt werden.
Die Wahl der Harmonisierung
Die Schaffung und Anwendung eines einzigen Gewebes auf dem gesamten Rollmaterial der Île-de-France wird es ermöglichen, die regionale Identität zu harmonisieren, die Qualität des Gewebes zu verbessern und zu standardisieren und gleichzeitig einen Ansatz der wirtschaftlichen Effizienz zu integrieren. Dies wird in der Tat dazu beitragen, die Wartungskosten zu rationalisieren und zu senken.
"Während die Verkehrsrevolution in der Île-de-France, die ich vor einem Jahr eingeleitet habe, natürlich große Investitionen in das rollende Material erfordert, um die Verkehrsbedingungen zu verbessern, geht es auch um die Verbesserung des Komforts, einschließlich der Wahl der Innenausstattung des rollenden Materials in der Region Île-de-France", sagte Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités und der Region Île-de-France.
Ich möchte den Fahrgästen zuhören und ihre Meinung zur Wahl des Stoffes berücksichtigen, der das gesamte zukünftige Rollmaterial der Ile-de-France kleiden wird. Diese Konsultation über das Internet wird gestartet, damit die Einwohner der Ile-de-France auf einfache und schnelle Weise ihre Meinung zu ihrem Verkehr von morgen äußern können."